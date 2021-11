Uber reestreia viagens compartilhadas nos EUA

Lembra do Uber Juntos, o antigo Uber Pool? Pois bem, essa categoria de viagem compartilhada da Uber foi suspensa no mundo todo ainda no início da pandemia, em 2020, por conta do distanciamento social.

No entanto, a empresa está trazendo de volta o serviço para os usuários de Miami, nos EUA, com o nome de UberX Share. Em um ensaio que deve servir de espelho para as operações da empresa no mundo todo.

Para esse movimento, é preciso considerar que os preços do app subiram muito recentemente, e não foi somente no Brasil, então a opção de carona solidária permite que a empresa ofereça custos mais baratos, fator que pode tornar o transporte uma opção mais interessante.

Para poder embarcar, a empresa mantém o pedido de que todos no carro devam usar máscara, mesmo que estejam vacinados.

As viagens do UberX Share terão um desconto de 5% e darão créditos no aplicativo caso outra pessoa for buscada durante a viagem.

Não está claro quando o UberX Share pode se expandir, e a empresa disse na terça-feira, 16, que não tinha nada adicional para compartilhar sobre os planos de implantação futura em outras cidades.

O rival do Uber nos EUA, o Lyft, trouxe de volta passeios compartilhados em julho, depois de suspender o recurso em março de 2020. Semelhante ao Uber, apenas um outro passageiro pode entrar e todos devem usar uma máscara.