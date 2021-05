Twitter suspende formulário para usuários pedirem selo de verificação

Quem correu para pedir a verificação de conta no Twitter se deu bem, pois devido ao alto número de solicitações que recebeu, a rede social anunciou na sexta-feira, 28, a suspensão temporária do seu programa de verificação de perfis, que foi reaberto no dia 20 de maio.

"Estamos abarrotados", disse a empresa em um tuíte. "Temos de fazer uma pausa para aceitarmos mais [pedidos], enquanto revisamos os que foram enviados. Reabriremos em breve! (juramos)".

A verificação retornou de forma aberta para a rede social por se tratar de uma demanda dos usuários. Ele era liberada até 2017, mas o Twitter acabou com o processo após verificar a conta de um supremacista branco, e ser abertamente criticado por isso. Desde então, a visão de que a verificação de conta é um endosso do Twitter passou a imperar e muitos usuários veem o fato de a rede verificar umas e outras contas como um sinal de preferência ou apoio.

Quando o recurso retornar, os usuários que quiserem enviar o formulário devem estar enquadrado em uma das seis categorias abaixo:

Governo

Companhias, marcas e organizações

Organizações de notícias e jornalistas

Entretenimento

Esportes e gaming

Ativistas e outros indivíduos influentes

Fique por dentro das principais tendências da tecnologia no mundo. Assine a EXAME.