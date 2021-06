Twitter Blue é lançado nesta quinta-feira: o que é e quanto custa?

O Twitter anunciou nesta quinta-feira (3) o lançamento oficial do Twitter Blue, a versão paga da rede social. De acordo com as informações da empresa, quem optar por pagar pelo acesso "premium" terá acesso a funcionalidades como a possibilidade de organizar o conteúdo em pastas de favoritos e de editar seus tuítes em até 30 segundos antes de serem publicados, segundo a Reuters -- já que hoje, na versão gratuita, não é possível editar um tuíte depois de publicado.

Além disso, os usuários terão acesso ao "modo leitura", que deve tornar mais fácil acompanhar sequências de tuítes (chamadas de "threads") e terão acesso a um suporte dedicado exclusivamente a eles.

Em nota, a rede social afirma que todas as mudanças foram feitas com base no feedback dos usuários na plataforma -- e afirma que deve desenvolver ainda mais funções para os assinantes pagos ao longo do tempo. O preço para ter acesso às novas funcionalidades é de US$ 2,99 nos Estados Unidos, 3,49 dólares canadenses ou 4,49 dólares australianos.

Alguma pista sobre serviços a serem incluídos no futuro está na compra do streaming de notícias Scroll, que permite que usuários assinem e leiam notícias de portais como Insider, BuzzFeed e USA Today sem anúncios.

Por enquanto, as novas funcionalidades só estão disponíveis no Canadá e Austrália. Ainda não foi divulgado pela empresa quando a nova versão deve chegar ao Brasil ou aos EUA.

Vale lembrar que a versão gratuita do Twitter continuará disponível para todos os usuários.

