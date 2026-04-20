Esporte

Lutador faz desafio nas redes: 'Quem sobreviver no ringue, eu pago 200 mil dólares'

Chimaev é campeão dos médios e segue invicto no MMA

Khamzat Chimaev, dos Emirados Árabes, their middleweight titbout durante luta no UFC 319 no United Center, em Chicago (Geoff Stellfox/Getty Images)

Khamzat Chimaev, dos Emirados Árabes, their middleweight titbout durante luta no UFC 319 no United Center, em Chicago (Geoff Stellfox/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 19h03.

Khamzat Chimaev segue intensificando sua preparação para o UFC 328 e, nesse processo, tem treinado e interagido com outros nomes de alto nível do esporte.  Chimaev é campeão dos médios e segue invicto no MMA.

O atleta assinou com a organização Real American Freestyle (RAF), liga de wrestling que recentemente chamou atenção após Arman Tsarukyan vencer Urijah Faber.

Chimaev desafia ex-olímpicos para treinos de wrestling

Pouco disposto a esperar por confrontos oficiais, Chimaev recorreu às redes sociais para lançar um desafio aberto a especialistas desse tipo de luta. Em uma publicação, o campeão afirmou estar com dificuldades para encontrar parceiros de treino à altura.

“Alguns wrestlers começaram a me desafiar. Estou tendo problemas para encontrar parceiros de sparring”, escreveu no X. “Estou esperando qualquer campeão olímpico aparecer para treinar comigo. Se ele sobreviver, eu pago 200 mil dólares.”

A provocação rapidamente repercutiu no meio da luta olímpica. Um dos nomes que demonstrou interesse foi Kyle Snyder, medalhista de ouro olímpico, que afirmou em entrevista ao site MMA Fighting que Chimaev é um dos poucos confrontos que realmente o atraem quando o assunto é enfrentar um lutador de MMA.

Além disso, Chimaev também foi desafiado por Bo Nickal, outro nome de destaque no wrestling. No entanto, até o momento, o UFC não permitiu que dois atletas sob contrato ativo com a organização se enfrentem em competições da Real American Freestyle, o que torna esse possível duelo mais complicado.

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