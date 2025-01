Tim Cook, da Apple, diz que DeepSeek é 'inovação que impulsiona a eficiência'

O CEO da Apple, Tim Cook, disse que o novo modelo de inteligência artificial da chinesa DeepSeek é uma “inovação que impulsiona a eficiência”.

O executivo fez o comentário durante a teleconferência de divulgação de resultados da empresa na última quinta-feira, 30, ao ser questionado sobre os planos da Apple para o mercado de IA.

"De modo geral, acredito que a inovação que impulsiona a eficiência é algo positivo. E, como você pode ver, esse modelo faz exatamente isso", disse o CEO da Apple.

Cook afirmou que a Apple tem adotado um modelo híbrido de IA. Isso significa que algumas tarefas são feitas diretamente nos chips de seus dispositivos, enquanto outras, mais complexas, são processadas em nuvem por meio de parcerias com fornecedores de inteligência artificial.

Segundo o executivo, a empresa sempre adotou uma postura "prudente e ponderada" em relação a esse tipo de investimento.

Hoje, a Apple tem uma parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT. No entanto, a empresa já sinalizou que não é um acordo exclusivo e que pode integrar outros modelos de IA ao iPhone no futuro, como o Gemini, do Google, ou o Claude, da Anthropic.

Apple Intelligence

Na teleconferência, Cook foi questionado pelos investidores sobre os resultados do sistema de IA da empresa, chamado de Apple Intelligence. O lançamento da ferramenta não gerou um aumento imediato nas vendas do iPhone, como era esperado. Pelo contrário, as vendas tiveram uma leve queda no último trimestre de 2024.

Na resposta, o CEO desviou o foco para um aspecto mais positivo e afirmou que a Apple teve vendas melhores em regiões onde o Apple Intelligence já foi implementado do que em regiões em que o serviço ainda não está disponível.

DeepSeek

Após o entusiasmo do mercado de tecnologia com a eficiência do novo modelo de IA da DeepSeek, a concorrente americana OpenAI afirmou que tem evidências de que a startup usou seus modelos para treinar a nova ferramenta de IA, o que colocaria em xeque as conquistas anunciadas pela chinesa.

Alguns analistas também apontaram que o modelo da DeepSeek pode ter tido custos de processamento maiores do que a empresa divulgou. Ainda assim, os preços cobrados para usar o modelo são muito inferiores aos praticados pelas concorrentes americanas.

Independentemente do motivo dos preços mais baixos, a Apple é beneficiada por uma tendência de redução dos custos de IA.

Analistas acreditam que os serviços de IA mais baratos podem impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento de aplicativos para iPhone. Com mais serviços disponíveis, a tendência é que os consumidores se sintam mais incentivados a trocar seus aparelhos por modelos mais avançados.