Governo dos EUA deve receber US$ 10 bilhões por intermediar acordo de venda do TikTok

Os Estados Unidos devem receber cerca de US$ 10 bilhões como uma taxa paga por investidores após o acordo que prevê a venda das operações do TikTok no país pela chinesa ByteDance a um grupo de investidores não chineses. A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal nesta sexta-feira, 13.

A negociação envolve a transferência do controle da operação americana do TikTok, aplicativo de vídeos curtos, para um consórcio formado por investidores sediados fora da China. Entre os participantes do grupo estão a Oracle, empresa de tecnologia especializada em infraestrutura de dados, e a Silver Lake, gestora de investimentos focada em tecnologia.

A exigência para venda ou encerramento da plataforma surgiu após a aprovação de uma lei federal que determinou a alienação das operações americanas do TikTok ou o fechamento do aplicativo no país no início do segundo mandato de Donald Trump. Mesmo após a aprovação da legislação, o presidente utilizou uma série de ações executivas para ampliar o prazo originalmente previsto para a medida.

Durante esse período, a Casa Branca participou das negociações que resultaram no acordo com o grupo de investidores liderado pela Oracle e pela Silver Lake.

Trump já havia mencionado publicamente a existência de uma taxa relacionada ao fechamento do acordo. Em declaração feita em setembro, o presidente afirmou: "Os Estados Unidos estão recebendo uma taxa enorme, eu a chamo de ‘taxa-plus’, apenas por fechar o acordo, e eu não quero jogar isso fora".

A estrutura corporativa resultante da negociação será chamada de TikTok USDS Joint Venture LLC. A nova entidade ficará responsável pela moderação de conteúdo e pela proteção dos dados de usuários americanos da plataforma.

Estrutura de governança e liderança da nova operação

O modelo de governança da nova empresa prevê um conselho de sete membros, com maioria formada por representantes dos Estados Unidos. A composição faz parte das medidas estabelecidas para garantir supervisão americana sobre as operações locais da rede social, segundo a Bloomberg.

O atual diretor-presidente do TikTok, Shou Chew, permanecerá responsável pela gestão global do principal ativo digital da ByteDance e terá uma cadeira no conselho da nova companhia.

Adam Presser, que atuava como chefe de operações, confiança e segurança da plataforma, assumirá o cargo de CEO da operação americana. Ele ficará responsável pela condução das atividades do aplicativo nos Estados Unidos dentro da estrutura da nova empresa.