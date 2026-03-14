Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Governo dos EUA deve receber US$ 10 bilhões por intermediar acordo de venda do TikTok

Exigência para venda ou encerramento da plataforma surgiu após a aprovação de uma lei federal que determinou a alienação das operações americanas do aplicativo

Donald Trump: governo americana deve receber US$ 10 bilhões pelo acordo do TikTok nos EUA

Donald Trump: governo americana deve receber US$ 10 bilhões pelo acordo do TikTok nos EUA

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de março de 2026 às 08h53.

Tudo sobreTikTok
Saiba mais

Os Estados Unidos devem receber cerca de US$ 10 bilhões como uma taxa paga por investidores após o acordo que prevê a venda das operações do TikTok no país pela chinesa ByteDance a um grupo de investidores não chineses. A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal nesta sexta-feira, 13.

A negociação envolve a transferência do controle da operação americana do TikTok, aplicativo de vídeos curtos, para um consórcio formado por investidores sediados fora da China. Entre os participantes do grupo estão a Oracle, empresa de tecnologia especializada em infraestrutura de dados, e a Silver Lake, gestora de investimentos focada em tecnologia.

Dona do TikTok, ByteDance é avaliada em US$ 550 bilhões

A exigência para venda ou encerramento da plataforma surgiu após a aprovação de uma lei federal que determinou a alienação das operações americanas do TikTok ou o fechamento do aplicativo no país no início do segundo mandato de Donald Trump. Mesmo após a aprovação da legislação, o presidente utilizou uma série de ações executivas para ampliar o prazo originalmente previsto para a medida.

Durante esse período, a Casa Branca participou das negociações que resultaram no acordo com o grupo de investidores liderado pela Oracle e pela Silver Lake.

Trump já havia mencionado publicamente a existência de uma taxa relacionada ao fechamento do acordo. Em declaração feita em setembro, o presidente afirmou: "Os Estados Unidos estão recebendo uma taxa enorme, eu a chamo de ‘taxa-plus’, apenas por fechar o acordo, e eu não quero jogar isso fora".

A estrutura corporativa resultante da negociação será chamada de TikTok USDS Joint Venture LLC. A nova entidade ficará responsável pela moderação de conteúdo e pela proteção dos dados de usuários americanos da plataforma.

TikTok prevê nova era para as marcas: menos filtros, mais vida real

Estrutura de governança e liderança da nova operação

O modelo de governança da nova empresa prevê um conselho de sete membros, com maioria formada por representantes dos Estados Unidos. A composição faz parte das medidas estabelecidas para garantir supervisão americana sobre as operações locais da rede social, segundo a Bloomberg.

O atual diretor-presidente do TikTok, Shou Chew, permanecerá responsável pela gestão global do principal ativo digital da ByteDance e terá uma cadeira no conselho da nova companhia.

Adam Presser, que atuava como chefe de operações, confiança e segurança da plataforma, assumirá o cargo de CEO da operação americana. Ele ficará responsável pela condução das atividades do aplicativo nos Estados Unidos dentro da estrutura da nova empresa.

Acompanhe tudo sobre:TikTokEstados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Tecnologia

YouTube se torna maior empresa de entretenimento do mundo com US$ 62 bilhões em receita

Motorola domina mercado de celulares dobráveis na América Latina, diz IDC

Da 'gambiarra' digital ao pilar da internet: a Wikipédia em 25 anos

WhatsApp lança contas supervisionadas para crianças

Mais na Exame

Economia

Petrobras sobe preço do diesel para distribuidoras a partir de hoje

Negócios

'Nosso compromisso com o Brasil vai além de São Paulo', diz presidente da Turkish Airlines

Pop

Quantas vezes Jonas já foi líder no BBB 26?

Carreira

Flash oferece bolsas de até 80% para seus jovens aprendizes e libera um dia da semana para estudo