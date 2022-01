Tesla tem receita de US$ 17,72 bi no quarto trimestre

A Tesla afirmou nesta quarta-feira que os problemas da cadeia de suprimentos devem continuar neste ano, após divulgar receita trimestral recorde que superou estimativas de Wall Street. As ações caíram 2,7% nas negociações do after-market.

A receita subiu para 17,72 bilhões de dólares no quarto trimestre, ante 10,74 bilhões um ano antes. Analistas esperavam que a fabricante de veículos elétricos reportasse receita de 16,57 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.

A montadora mais valiosa do mundo entregou um número recorde de veículos, apesar dos revezes na cadeia de suprimentos.

"Nossas fábricas estão funcionando abaixo da capacidade há vários trimestres, já que a cadeia de suprimentos se tornou o principal fator limitante, o que provavelmente continuará em 2022", disse a Tesla em comunicado.

A Tesla disse que sua nova fábrica em Austin começou a produção do Model Y no fim de 2021 e que planeja iniciar as entregas após a certificação final, sem detalhar o prazo.

A empresa disse que pretende maximizar a produção de sua fábrica na Califórnia além de 600 mil veículos por ano.

A Tesla se saiu melhor do que a maioria das montadoras no gerenciamento de problemas da cadeia de suprimentos, usando chips menos escassos e ajustando softwares rapidamente.

A Tesla enfrenta desafios de aumentar a produção em duas novas fábricas neste ano com mudanças tecnológicas, bem como restrições na oferta de baterias e outras cadeias de suprimentos.