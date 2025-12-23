Spotify sofre ataque hacker e grupo afirma ter roubado 99,6% do catálogo

A sueca Spotify, maior plataforma de streaming de música do mundo, confirmou nesta terça-feira, 23, que sofreu um ataque cibernético com vazamento de dados de seu acervo.

A ação foi reivindicada pelo grupo Anna's Archives, conhecido por manter bancos de dados piratas com obras digitalizadas e arquivos protegidos por direitos autorais.

Segundo comunicado enviado à agência EFE, a empresa afirma que o incidente envolveu “coleta de metadados públicos” e o uso de métodos ilícitos para burlar seus sistemas de Digital Rights Management, ou DRM, que limitam o compartilhamento e download dos arquivos protegidos.

O ataque, ainda em apuração, teria ocorrido na segunda-feira, 22, segundo a empresa.

Em nota, os hackers afirmaram ter conseguido acessar 86 milhões de arquivos de áudio, o que representaria 99,6% de todo o catálogo da plataforma.

Segundo o grupo, o objetivo seria “construir um arquivo musical principalmente para fins de preservação”, apesar da ilegalidade da ação.

Ainda não há detalhes se os arquivos foram disponibilizados publicamente ou se houve uso malicioso das informações. Procurado, o Spotify não informou se acionou autoridades judiciais ou de cibersegurança.

Spotify sob pressão: aumento de preços e busca por lucro

O ataque acontece em meio a uma fase de reposicionamento do Spotify frente ao mercado e à pressão por rentabilidade. A empresa deve aumentar os preços de seus planos nos Estados Unidos em 2026, após uma primeira alta implementada no primeiro semestre de 2025.

Nos últimos trimestres, a companhia passou a reduzir investimentos em conteúdo original, como podcasts, e a cortar custos operacionais. A mudança de estratégia busca melhorar margens e atrair investidores em um cenário global mais rigoroso para empresas de tecnologia.

A segurança digital, por sua vez, volta a ser um ponto de atenção no setor. A depender do desfecho das investigações, o caso pode levar a revisões regulatórias e reforçar críticas à proteção de dados das plataformas de streaming.

Com informações da Agência EFE.