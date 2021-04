Spotify aumenta preços de planos Premium no Brasil; veja valores

O Spotify anunciou nesta segunda-feira, 26, o aumento dos preços dos planos Premium do streaming. Os usuários de contas Premium Individual, Duo, Família e Universitário continuam pagando os valores atuais até julho de 2021, quando o ajuste será efetivado.

Novos assinantes de qualquer um dos planos a partir de hoje já serão cobrados de acordo com a tabela atualizada de preços no primeiro pagamento, já que todas as opções incluem um mês grátis ao assinar.

Todos os usuários de contas Premium do Spotify estão sendo notificados por e-mail sobre as mudanças nos valores de pagamento. A empresa informou no comunicado que os reajustes permitirão que o serviço continue “trazendo novos conteúdos e recursos”.

Usuários do Spotify no Reino Unido e outros países europeus também estão recebendo e-mails informando sobre a decisão.

Confira os novos preços do Spotify:

Premium Universitário : de R$ 8,50 para R$ 9,90

: de R$ 8,50 para R$ 9,90 Premium Individual : de R$ 16,90 para R$ 19,90

: de R$ 16,90 para R$ 19,90 Premium Duo : de R$ 21,90 para R$ 24,90

: de R$ 21,90 para R$ 24,90 Premium Família: de R$ 26,90 para R$ 34,90

O serviço de streaming também anunciou uma novidade em parceria com o Facebook. Trata-se de um miniplayer, chamada de Boombox, que permite aos ouvintes aproveitar áudio do Spotify dentro do Facebook, sem precisar trocar de app.