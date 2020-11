Spotify adere à moda e adiciona ferramenta de Stories ao aplicativo

O serviço de streaming Spotify está testando o uso de stories para divulgar suas playlists. O recurso já está disponível para alguns usuários nos aplicativos para Android e iOS.

Os stories contam com vídeos curtos de artistas falando algo relacionado ao tema da lista de reprodução. No caso da playlist oficial do aplicativo, “Christmas Hits”, artistas como Kelly Clarkson, Meghan Trainor e Jennifer Lopez aparecem compartilhando histórias pessoais sobre o Natal e o processo de composição das músicas divulgadas.

A nova ferramenta pode ser encontrada em cima do título da playlist, com a frase “Toque para ver o story” acima. Os stories funcionam de forma similar aos de outras redes sociais, possibilitando ao usuário avançar e retornar entre os vídeos ao tocar nas laterais da tela.

Desde sua estreia no Snapchat, os stories se tornaram cada vez mais comuns nas redes. Seu formato no Instagram é um dos mais conhecidos, mas outros serviços como Facebook, YouTube, Twitter e até mesmo LinkedIn já implementaram versões do recurso.

O Spotify confirmou ao Engadget que a nova ferramenta é um teste, então não há confirmação se mais stories irão ser divulgados ou se a ferramenta terá mais opções, como poder adicionar vídeos em suas próprias playlists, por exemplo.

“No Spotify, conduzimos rotineiramente uma série de testes em um esforço para melhorar nossa experiência do usuário”, disse um porta-voz da empresa em um comunicado. “Alguns desses testes acabam pavimentando o caminho para nossa experiência de usuário mais ampla e outros servem apenas como um aprendizado importante.”