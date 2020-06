Sony entra na próxima fase da guerra de consoles com PlayStation 5

A Sony realizou, nesta quinta-feira, 11, mais um evento que antecipa o lançamento do PlayStation 5, seu videogame da próxima geração. A transmissão de hoje, que foi adiada para dar voz aos protestos contra o racismo nos Estados Unidos, teve como ponto principal o anúncio de alguns dos jogos que estarão disponíveis no videogame — mas também entregou uma surpresa a mais.

Ainda que não tenha sido previamente anunciado, a empresa aproveitou a transmissão dos novos jogos para divulgar a aparência do PlayStation 5, que tem as mesmas cores do controle. Confira:

Sony divulga aparência do PlayStation 5 e alguns jogos iniciais

Embora a aparência do console tenha sido um dos grandes destaques da apresentação, ele foi divulgado apenas no final da transmissão — antes disso, a internet estava focada em apreciar os novos títulos do videogame. O primeiro anúncio foi uma versão expandida e melhorada do Grand Theft Auto V. A nova versão do jogo estará disponível, gratuitamente, para os usuários do PlayStation 5 já no dia de seu lançamento. Confira, abaixo, o trailer:

E, seguido por uma breve introdução do presidente da PlayStation, Jim Ryan, foi apresentado o novo jogo do Homem-Aranha. Spider-Man: Miles Morales. O jogo terá como protagonista a estrela do filme Homem-Aranha no Aranhaverso, que já tem sequência confirmada para 2022. O game deixou muitos fãs do personagem animados, tanto pela história como pelo visual. Confira:

Outros grandes destaques foram os jogos Resident Evil 8: Village e Horizon Forbidden West, que fazem parte de duas grandes franquias do universo dos jogos. O trailer deste último mostra o retorno da protagonista Aloy, em uma jornada para uma região da América — e também explorando as profundezas do oceano.

Confira, abaixo, a lista dos jogos anunciados e suas respectivas datas de lançamento:

Grand Theft Auto 5 – 2021

Spider-Man: Miles Morales – 2020

Gran Turismo 7 – sem data

Ratchet & Clank: Rift Apart – sem data

Project Athena – sem data

Stray – 2021

Returnal – sem data

Sackboy: A Big Adventure – sem data

Destruction Allstars – sem data

Kena: Bridge of Spirits – sem data

Goodbye Volcano High – 2021

Oddworld: Soulstorm – sem data

Ghostwire: Tokyo – 2021

Jett: The Far Shore – 2020

Godfall – 2020

Solar Ash – 2021

Hitman 3 – janeiro de 2021

Astro’s Playroom – sem data

Little Devil Inside – sem data

NBA 2K21 – 2020

BugSnax – 2020

Demon’s Souls Remake – sem data

Deathloop – sem data

Resident Evil 8: Village – 2021

Pragmata – 2022

Horizon: Forbidden West – sem data

O preço e a data de lançamento oficial do PlayStation 5 ainda não foram divulgados.