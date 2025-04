Sonos nomeia brasileiro Hugo Barra para o conselho de diretores

A fabricante de alto-falantes conectados à internet Sonos anunciou a entrada do brasileiro Hugo Barra em seu Conselho de Diretores. Ele substitui Mike Volpi, que ocupava o cargo havia 15 anos e era o membro com mais tempo de serviço na governança da companhia.

Com passagens por empresas como Google, Xiaomi e Meta, Barra foi oficialmente indicado ao conselho no dia 7 de abril. Desde outubro de 2024, ele atua como cofundador e diretor de Produtos na /dev/agents, uma empresa de software que desenvolve o que chama de a próxima geração de sistemas operacionais voltados para agentes de inteligência artificial.

Na Sonos, a chegada de Barra representa a aposta em uma liderança com forte bagagem em produtos de tecnologia de consumo e expansão internacional. A companhia norte-americana disputa mercado com gigantes como Amazon, Google e Apple no segmento de caixas de som inteligentes e outros dispositivos integrados à internet.

O executivo brasileiro é conhecido por seu histórico de liderança em ciclos de crescimento. No Google, foi vice-presidente de Produtos Android, comandando o sistema desde os primeiros lançamentos até atingir o marco de 1 bilhão de usuários. Na chinesa Xiaomi, supervisionou a internacionalização da empresa. Já na Meta, liderou a área de realidade virtual, incluindo a divisão responsável pelos óculos Oculus, entre 2017 e 2021.

“Ele tem uma capacidade comprovada de transformar inovações de ponta em ótimos produtos – uma excelente escolha para a Sonos”, disse Julius Genachowski, presidente do conselho da empresa, em nota divulgada na quinta-feira (10).

Tecnologia de consumo e IA no centro da estratégia

A indicação de Hugo Barra ocorre em um momento de redefinição do portfólio e do posicionamento estratégico da Sonos. Ao incluir um especialista em inteligência artificial e produtos digitais no conselho, a empresa sinaliza um possível avanço em novas áreas de integração entre hardware e software, além de reforçar sua ambição de competir em um mercado dominado por grandes plataformas.

A experiência de Barra pode ainda contribuir para a internacionalização de produtos da marca, especialmente em regiões onde a Sonos ainda busca maior penetração de mercado.