Siemens reforça estratégia digital com compra da Altair por US$ 10 bilhões

A Siemens anunciou a aquisição da Altair Engineering, uma empresa de software focada em engenharia, por US$ 10 bilhões (aproximadamente R$ 57,6 bilhões), incluindo a dívida da companhia. Este negócio representa a maior compra já realizada pela Siemens, que procura consolidar sua posição no mercado de tecnologia e expandir suas operações voltadas para software de automação e inteligência artificial.

De acordo com a Bloomberg, os acionistas da Altair, com sede em Michigan, receberão US$ 113 (cerca de R$ 650) por ação, o que representa um prêmio de 19% em relação ao preço de fechamento em 21 de outubro, o último dia de negociação antes das especulações sobre a compra. A transação deve ser finalizada no segundo semestre de 2025, conforme as aprovações regulatórias.

A Altair, fundada e liderada pelo CEO James Scapa, atua principalmente no desenvolvimento de softwares de engenharia utilizados em setores estratégicos, como aeroespacial, automotivo, energia e serviços financeiros. Em um cenário de crescente adoção de tecnologias de inteligência artificial, a demanda por esses tipos de software tem crescido substancialmente, tornando a Altair uma escolha estratégica para o portfólio da Siemens. As ações da Altair tiveram alta de 29% neste ano, com o valor de mercado da empresa estimado em aproximadamente US$ 9,3 bilhões (cerca de R$ 53,5 bilhões), antes da transação.

Reajuste na rota da Siemens

Roland Busch, CEO da Siemens, assumiu o cargo com a proposta de reorientar a empresa para áreas de maior rentabilidade, como software e automação industrial. A Siemens tem gradualmente reduzido suas operações em setores de equipamentos pesados, que apresentam margens de lucro mais baixas, para focar em negócios de software, que geram maior retorno. Essa estratégia busca posicionar a Siemens ao lado de concorrentes como Rockwell Automation e Schneider Electric, que têm registrado alta lucratividade na automação industrial e no desenvolvimento de soluções tecnológicas.

No ano passado, a Siemens indicou que considerava adquirir empresas com foco em software, especialmente aquelas cujos produtos poderiam gerar dados para utilização em serviços de nuvem. Em uma entrevista em agosto, Busch reafirmou essa visão, mencionando que procurava empresas que pudessem colaborar com as soluções digitais da Siemens.

Além disso, Busch destacou que uma infraestrutura sólida e tecnologias de automação industrial são essenciais para a estratégia da Siemens. No entanto, a empresa tem enfrentado desafios, como a queda da demanda na China, o que impactou os lucros de sua divisão de indústrias digitais. Para contrabalançar esses desafios, a Siemens está apostando na expansão de produtos de infraestrutura de rede para centros de dados, especialmente nos Estados Unidos, onde esse mercado tem se mostrado promissor.

A compra da Altair também supera o maior acordo anterior da Siemens, a aquisição da Dresser-Rand, fabricante de equipamentos para petróleo e gás, realizada em 2015 por US$ 7,6 bilhões (R$ 43,7 bilhões). A aquisição da Altair, no entanto, reforça o compromisso da Siemens em acelerar sua transformação digital e aumentar a oferta de soluções de software, preparando a empresa para competir de maneira mais agressiva em um mercado global cada vez mais tecnológico.