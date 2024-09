Siemens cria R$ 1,8 bilhão em títulos em blockchain e vê 'enorme potencial' na tecnologia

A Siemens anunciou na última quarta-feira, 4, que utilizou a tecnologia blockchain para emitir US$ 330 milhões (R$ 1,8 bilhão, na cotação atual) em títulos digitais. A operação fez parte de um conjunto de testes que estão sendo promovidos pelo Banco Central Europeu (BCE).

Em comunicado, a empresa ressaltou que a emissão é a segunda do tipo desde 2023 — quando usou a rede Polygon — e faz parte de um esforço da companhia para continuar desempenhando um "papel pioneiro na aplicação das mais recentes tecnologias nos mercados de capitais".

Já no caso da nova emissão e transação de títulos, a rede escolhida foi a SWIAT. Diferentemente da Polygon, que é pública, a SWIAT é uma rede privada, em que os integrantes podem escolher quem integrará o blockchain e validar operações.

"Ao utilizar mais uma vez a tecnologia blockchain, a Siemens sublinha a sua pretensão de desenvolver continuamente soluções digitais para os mercados financeiros. Ao emitir o título, a empresa apoia os testes do Eurosistema e do Bundesbank em particular, que buscam testar a tecnologia blockchain para o mercado financeiro digital", explicou.

Os títulos têm validade de um ano e receberam investimentos de gigantes do mercado financeiro da Alemanha, incluindo a BayernLB, a DekaBank e a DZ Bank. A liquidação do processo contou com a participação do Deutsche Bank, que também tem investido no mercado cripto.

Blockchain tem 'potencial enorme'

Ralf Thomas, CFO da Siemens AG, comentou que "desde a emissão bem-sucedida do nosso primeiro título digital em blockchain, temos nos concentrado rigorosamente no desenvolvimento desta tecnologia voltada para o futuro".

Já Peter Rathgeb, tesoureiro da empresa, disse que "o processamento automatizado em poucos minutos mostra o enorme potencial desta nova tecnologia e confirma a nossa estratégia de desempenhar um papel de liderança na definição contínua da transformação digital".

Além de ressaltar o foco do BCE em testar a tecnologia blockchain e seu potencial no mercado financeiro, o novo teste da Siemens também mostra o interesse crescente de empresas na tokenização de ativos, como no caso dos títulos que foram emitidos na rede privada.

