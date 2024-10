Empresa de call center compra negócio por R$ 35 milhões para cobrar dívidas até pelo WhatsApp

Cobrar dívidas nunca foi um trabalho fácil. Geralmente o cliente não atende o telefone, ou desliga a ligação no meio do caminho. O Grupo Macro, que já trabalha com call center para aquisição de clientes, decidiu apostar agora para facilitar esse processo por meio de tecnologia.

O grupo está investindo 35 milhões de reais para comprar 50% da ATN Contact Center, um call center de 28 anos especialista em cobrança. A ideia é digitalizar o setor de cobranças, aumentando a recuperação de créditos para empresas de telecomunicações, bancos e grandes companhias.

O plano? Implementar novas tecnologias, de WhatsApp a sites de autoatendimento, para fazer da cobrança digital uma ferramenta tão poderosa quanto a que já usam em vendas.

Com a aquisição, o grupo Macro deve fechar 2024 com uma marca de 150 milhões de reais de faturamento e consolidar uma equipe de 1.700 funcionários.

O negócio integra a estratégia da empresa de usar seu conhecimento em marketing e operações digitais para transformar o ATN.

“Eles são especialistas em cobrança e vendas no modelo tradicional, e acreditamos que nossa expertise em tecnologia e jornadas digitais vai elevar o negócio a um novo patamar de eficiência e rentabilidade", diz Pablo São Thiago, CEO do grupo.

A história do Grupo Macro

O Grupo Macro foi fundado pelo publicitário Pablo São Thiago em 2009, inicialmente como uma agência de marketing digital voltada para pequenas e médias empresas.

"Rapidamente, já tínhamos 350 clientes, oferecendo estratégias de marketing digital que foram crescendo até abranger empresas de grande porte", diz São Thiago.

A expansão começou em 2014, quando o grupo passou a atuar com venda de planos de telecomunicação por meio de call centers e parcerias com operadoras como a Vivo.

"Compramos uma empresa que fazia toda a jornada de aquisição de clientes e, em pouco tempo, passamos a dominar também a área de tecnologia”, afirma Pablo.

A partir de 2018, a Agência Macro se transformou no Grupo Macro, com as primeiras aquisições e o foco em atender grandes companhias do setor de telecom.

Nos anos seguintes, a holding adquiriu novas empresas para fortalecer seu portfólio, como a Shinobi Marketing e a Hive. Em 2021, todas essas operações foram unificadas na Macro Digital Sales, hoje uma das principais controladas do grupo, especializada em funis de vendas, captação de leads e performance digital.

Em 2023, a holding ainda adquiriu 40% da rede de mercados autônomos Peggô Market, ampliando o alcance do grupo para o varejo físico.

“Desde que fundamos a Agência Macro, nosso objetivo sempre foi crescer por meio de inovações e aquisições. Hoje, conseguimos focar em diferentes setores, que vão desde as telecomunicações até o varejo”, diz o CEO.

Qual é a história de Pablo São Thiago

Pablo São Thiago começou a trabalhar aos 16 anos, vendendo memória de computadores no Mercado Livre.

“Queria meu próprio dinheiro e, desde essa época, eu estava sempre buscando algo novo para fazer”, diz.

Na juventude, teve diversas experiências que acabaram por moldar seu perfil empreendedor.

Após alguns anos atuando como designer 3D e em áreas técnicas na Rede Globo, Pablo fundou a Agência Macro, com o objetivo de levar inovação ao mercado de marketing.

A pandemia, segundo Pablo, foi um ponto de inflexão, e fez com que a holding acelerasse sua expansão para o digital. “Foi uma época desafiadora, mas crescemos muito, e foi aí que a ideia de digitalizar a cobrança começou a ganhar forma”, diz.

A aquisição da ATN e os objetivos por trás do negócio

A ATN Contact Center, fundada há 28 anos, é conhecida pelo trabalho de cobrança e atendimento a grandes companhias. Com mais de 1.000 funcionários e uma carteira de clientes diversificada, a ATN é um dos principais players do mercado.

A ideia do Grupo Macro é digitalizar a operação da ATN e implementar processos mais ágeis e automatizados, incluindo ferramentas de autoatendimento e chatbots.

“A ATN tem uma operação ainda muito manual", afirma. "Queremos usar o WhatsApp e criar portais de cobrança para facilitar o contato com os devedores, assim como já fizemos na área de vendas”.

Além disso, a carteira de clientes da ATN traz oportunidades de sinergia com o Grupo Macro. Ou seja, a empresa vai querer vender seus produtos de aquisição de clientes para quem já é cliente da ATN.

A aquisição ainda contou com o apoio de dois sócios remanescentes da ATN, Rafael e Isabela Bigler, enquanto o fundador da empresa, Omar Malheiro, decidiu se retirar, passando a atuar apenas no conselho do Grupo Macro.

"Foi um encontro de interesses. Eu conheço o Omar há 30 anos, e ele estava em busca de sucessão. Conseguimos combinar nosso apetite de crescimento com essa oportunidade".

Para 2025, o Grupo Macro já tem metas claras: o objetivo é aumentar o faturamento em 50%, intensificando a digitalização e a eficiência nas operações de cobrança da ATN. A holding planeja expandir as áreas de atuação para novos mercados, como consórcios, seguros e planos de saúde, aplicando o modelo digital que já consolidou em telecom.