Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Setor de telecomunicações negocia acordo sobre uso de postes com distribuidoras de energia

Teles cedem em pontos críticos e aceitam que cessão de postes não seja obrigatória, mas ainda há impasse sobre custos de regularização.

É improvável que se chegue a qualquer consenso antes de 4 de novembro, quando a diretora da Aneel Agnes da Costa deve apresentar voto-vista sobre o tema (Rovena Rosa/Agência Brasil)

É improvável que se chegue a qualquer consenso antes de 4 de novembro, quando a diretora da Aneel Agnes da Costa deve apresentar voto-vista sobre o tema (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14h20.

O setor de telecomunicações articulou uma proposta consensual sobre o uso de postes de energia, em meio a impasses históricos com o elétrico, que ainda precisa ser convencido da oferta. O plano reúne oito entidades, entre elas Conexis, Abrint e TelComp, e propõe concessões relevantes — entre elas, abrir mão da exigência de cessão obrigatória e da atuação exclusiva de operadores neutros.

Esse tema dominou o painel do Evento Neo 2025 nesta quarta-feira, 22. “Já temos um consenso setorial, estamos negociando com a Abradee e o próximo passo é levar a proposta aos reguladores”, afirmou Bruno Cavalcanti, gerente de regulação e políticas públicas da Conexis, que representa as principais empresas do setor (Algar, Claro, Oi, Sercomtel, Tim e Vivo).

A proposta das empresas de telecomunicações acolhe o entendimento da Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, de que a cessão de postes só deve ser determinada quando houver falha comprovada da distribuidora — como ausência de censo técnico ou falta de regularização da estrutura.

Outro ponto técnico sugere a adoção de suportes com maior capacidade: até 20 pontos de fixação, frente aos cinco atuais, o que ampliaria o compartilhamento.

No entanto, o entrave agora gira em torno dos custos: as teles defendem que a regularização seja financiada com os valores já pagos nos contratos atuais, sem aportes extras.

Negociação corre contra o tempo

As conversas com a Abradee, que representa as distribuidoras de energia, já estão em andamento, mas é improvável que se chegue a qualquer consenso antes de 4 de novembro. Nessa data, a diretora da Aneel Agnes da Costa deve apresentar voto-vista sobre o tema.

Na terça-feira, 21, representantes das teles pediram mais tempo para concluir as tratativas, mas a diretora sinalizou que depende apenas de um parecer jurídico da procuradoria sobre o Decreto 12.068/24, que trata da cessão obrigatória dos postes. Assim que tiver o embasamento legal, “eu preciso trazer o voto”, disse Agnes da Costa.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaAneelTelecomunicaçõesEnergia
Próximo

Mais de Tecnologia

Governo não consegue preencher vagas de TI por salários abaixo do mercado e carreira pouco atrativa

O duro golpe das startups na AWS: elas cobram menos e entregam mais

Galaxy Z Fold7 é o celular de quem ama criar para redes sociais

Acordo inédito da ONU sobre crimes cibernéticos será assinado no Vietnã

Mais na Exame

Tecnologia

Governo não consegue preencher vagas de TI por salários abaixo do mercado e carreira pouco atrativa

Economia

Governo Lula precisa de R$ 27 bilhões para cumprir meta fiscal, diz IFI

Casual

Vivaia chega ao Iguatemi com conceito de conforto sustentável

Mercado Imobiliário

Hotel Nacional, ícone de Brasília, vai ser reformado; veja fotos