Governo não consegue preencher vagas de TI por salários abaixo do mercado e carreira pouco atrativa

Segundo a Associação Nacional dos Analistas de TI (Anati), a função segue negligenciada, mesmo diante do esforço da Secretaria de Governo Digital e da importância estratégica da área

Os profissionais de TI do governo federal são alocados em diversos órgãos da administração pública e trabalham em iniciativas de transformação digital do estado, como a plataforma Gov.BR (Rafael Henrique/SOPA Images/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14h20.

O governo federal enfrenta dificuldades para preencher os cargos de analista de tecnologia da informação (ATI) mesmo após realizar a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), em 2024. A principal barreira, segundo a Associação Nacional dos Analistas de TI (Anati), é a baixa atratividade da carreira no serviço público federal.

De acordo com a associação, dos mais de 500 aprovados já convocados para o curso de formação, apenas 183 compareceram. Destes, 169 foram efetivamente nomeados. A expectativa é que outros 417 candidatos do cadastro de reserva sejam convocados em breve, com um novo curso de formação previsto para o início de 2026.

Apesar disso, a Anati alerta que quase metade dos recém-nomeados também passou em outros concursos com planos de carreira mais vantajosos e pode deixar o cargo assim que for chamada. Dessa forma, pode haver até evasão dos recém-nomeados.

“O risco da evasão é real e ameaça as políticas públicas e a segurança dos dados do cidadão brasileiro”, afirma Luiz Alexandre, diretor-presidente da Anati. Ele critica o tratamento dado pelo alto escalão do governo à carreira. Para ele, a função segue negligenciada, mesmo diante do esforço da Secretaria de Governo Digital e da importância estratégica da área.

Trabalho dos ATIs

Os profissionais de TI do governo federal são alocados em diversos órgãos da administração pública e trabalham em iniciativas de transformação digital do estado, como a plataforma Gov.BR, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a Infraestrutura Nacional de Dados (IND).

Eles também atuam na gestão e desenvolvimento de infraestrutura, sistemas e serviços digitais, governança de dados, segurança da informação, privacidade e contratações de TIC.

