Senior Experience 2025: Ana Paula Padrão, Guga Kuerten e Piangers são alguns dos destaques

No dia 7 de outubro, o Transamerica Expo Center, em São Paulo, será palco da primeira edição do Senior Experience 2025, evento promovido pela Senior Sistemas — uma das três maiores empresas de software de gestão da América Latina — para discutir os rumos da gestão, da tecnologia e da inovação no país (inscreva-se).

Serão mais de 35 horas de programação, com especialistas de diferentes áreas discutindo tendências globais, práticas de mercado e estratégias que já estão transformando organizações. Representantes de empresas de renome nacional e internacional como AWS, Oracle, BYD, BTG Pactual, WEG, Futfanatics, Zenvia, Empiricus e IBM estarão entre os palestrantes.

O encontro marca um passo maior da empresa, que ao longo do ano promoveu uma série de eventos regionais em estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Ceará e Goiás em formato de roadshow. A experiência acumulada nessas edições serviu como base para a construção de uma agenda nacional, reunindo agora, em São Paulo, os principais temas levantados nessas conversas.

Programação do Senior Experience 2025

Entre os destaques da programação, Leyla Nascimento, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil) participa do painel “Cenários globais da gestão de pessoas: Perspectivas e mudanças”, enquanto Glaucia Saffa, diretora de marketing na Namu Wellness, discute “Total rewards e bem-estar no trabalho.”

A agenda também traz Marina Quaglio, CEO da DTFlex, abordando a preparação de talentos para o futuro, e Grazielle Viana, CEO na M2 Cloud & Security, falando sobre como a nova TI pode simplificar estruturas e impulsionar resultados. Na área tributária, Daniel Loria e Matheus Rocca, da Loria Advogados, analisam os impactos da reforma em curso para as empresas.

O Senior Experience também traz para o palco vozes que unem histórias pessoais a reflexões sobre o futuro do trabalho. A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão fala sobre liderança feminina; o ex-tenista e tricampeão de Roland Garros Gustavo Kuerten revisita sua trajetória de resiliência; e o escritor Marcos Piangers, autor de best-sellers sobre família e inovação, apresenta a criatividade como força estratégica para os negócios.

Mais do que um encontro

A proposta da Senior é criar um espaço de troca qualificada em um cenário em que a abundância de conteúdos muitas vezes dilui a relevância. A ideia é oferecer uma curadoria estratégica, capaz de conectar líderes a experiências práticas, tendências e insights de quem está na linha de frente das transformações.

O evento também marca o lançamento da Comunidade Senior, uma plataforma permanente de compartilhamento de conhecimento que busca prolongar a experiência para além do dia 7 de outubro.

Durante a Semana do Cliente, as inscrições estão com um desconto especial de 70%. A ideia é ampliar o acesso a executivos e decisores interessados em acompanhar de perto discussões de alto nível sobre o futuro dos negócios. As inscrições podem ser feitas na plataforma Sympla.