Sem aplicativos e guiado por IA: conheça o T Phone

A Deutsche Telekom, empresa alemã, em colaboração com Brain.ai e Qualcomm, está prestes a apresentar o seu modelo de smartphone T Phone no Congresso Mundial de Mobilidade em Barcelona, que começa na semana que vem, no dia 26.

O diferencial do aparelho é que ele funciona totalmente por inteligência artificial, o que dispensa o uso de aplicativos. Tarefas cotidianas, como reservas de viagens e compras, serão feitas por inteligência artificial ativada por voz.

"A inteligência artificial e os Modelos de Linguagem Grandes (LLM) em breve serão uma parte integrante dos dispositivos móveis. Nós os usaremos para melhorar e simplificar a vida de nossos clientes", disse Jon Abrahamson, diretor de produto da Deutsche Telekom, em comunicado. "Nossa visão é um concierge para um smartphone sem aplicativos. Um companheiro real do dia a dia que atende às necessidades e simplifica a vida digital."

Por enquanto, a empresa vai apresentar apenas um protótipo do novo aparelho, e não há previsão de quando o T Phone estará disponível no mercado.