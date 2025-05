Samsung Wallet ganha recurso para transferências de dinheiro com um toque nos EUA

A Samsung anunciou nesta terça-feira, 6, que vai lançar, ainda neste mês, um novo recurso no Samsung Wallet para usuários dos Estados Unidos: o Tap to Transfer, que permite a transferência de dinheiro com um simples toque entre dispositivos.

Com a nova função, o usuário poderá enviar valores em minutos diretamente para contas bancárias, sem depender de aplicativos intermediários. A ferramenta é compatível tanto com outras carteiras digitais quanto com cartões físicos, segundo a companhia.

Desenvolvido em parceria com Visa e Mastercard, o recurso usa cartões de débito salvos no Samsung Wallet para enviar dinheiro de forma direta. A conexão é feita por NFC, sigla para near field communication, tecnologia que permite a troca de dados por aproximação.

O funcionamento é simples: ao aproximar dois dispositivos com carteiras compatíveis, o sistema reconhece o cartão de débito do destinatário e faz a transferência. Caso o outro usuário não esteja por perto, também será possível transferir valores remotamente, bastando usar o número de telefone da pessoa dentro do aplicativo.

“O Samsung Wallet é uma ferramenta poderosa disponível em milhões de smartphones Galaxy e, com esta atualização, estamos elevando a experiência a um novo patamar”, afirmou Drew Blackard, vice-presidente sênior da divisão de produtos móveis da Samsung Electronics America.

Samsung aposta em pagamentos P2P para enfrentar concorrência de carteiras digitais

Com o anúncio, a Samsung reforça sua atuação no setor de pagamentos digitais, área dominada por plataformas como Apple Pay, Venmo e Cash App nos Estados Unidos.

O novo recurso mira especialmente as transações ponto a ponto, conhecidas como P2P, segmento cada vez mais utilizado por consumidores para dividir contas ou realizar pagamentos informais.

Ao evitar a dependência de aplicativos extras e bancos intermediários, a Samsung tenta diferenciar seu ecossistema Galaxy como mais ágil e integrado — estratégia semelhante à adotada pela Apple, que tem ampliado sua oferta de serviços financeiros.