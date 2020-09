Samsung traz ao Brasil Galaxy Note 20 para competir contra iPhone 12

A Samsung anunciou nesta quarta-feira (2) o lançamento da nova linha de smartphones da linha Galaxy Note 20. A companhia sul-coreana aposta em recursos de fotografia e a maior tela da categoria para competir com o iPhone 12, da americana Apple, esperado para o fim de 2020.

Os novos smartphones da Samsung são chamados Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. Os aparelhos têm câmera frontal única e câmera traseira tripla, que oferece diferentes ângulos de captura de imagens. O modelo Ultra tem tela de 6,9 polegadas e resolução de imagem de 3.200 por 1.440 pixels (padrão conhecido como Quad HD, acima do Full HD e abaixo do 4K). Já o Note 20 tem display de 6,7 polegadas com resolução de 1080 x 2400 pixels. Ambos contam com 120 Hz de frequência de atualização, recurso importante para games de ação.

Equipados com o processador octa-core Exynos 990, da própria Samsung, os dispositivos mantêm a caneta inteligente característica da linha Galaxy Note, chamada S-Pen, que serve para anotações e desenhos na tela, bem como para controlar os smartphones à distância, como se fosse um controle remoto.

O Note 20 Ultra conta com compatibilidade com a rede móvel 5G, que já funciona no Brasil mesmo sem um leilão para definição de frequências. Inspirado em modelos internacionais, a serviço é oferecido pela Claro. Com isso, a compatibilidade com a rede se torna uma vantagem competitiva para as fabricantes de celulares. Segundo dados compilados pela consultoria alemã Statista, a Samsung foi a empresa que mais vendeu celulares com 5G no mundo no primeiro trimestre, com 8,3 milhões de unidades.

O Galaxy Note 20, com 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM começa a ser vendido a partir do dia 18 de setembro por 6.499 reais. O modelo Ultra, com 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM, chega no mesmo dia com preço sugerido de 7.999 reais.

Quem comprar um dos smartphones da linha Note 20 ganhará um voucher de até 2.000 reais para comprar outros produtos da Samsung. A promoção é válida até 18 de outubro.

Mercado

Apesar de liderar com folga, e há anos, o mercado brasileiro, a missão da Samsung de bater a Apple no mercado americano ainda está a ser cumprida. Segundo a consultoria chinesa Counterpoint Research, uma das mais importantes para o setor, a sul-coreana tinha 32% de parcela de mercado nos EUA no primeiro trimestre deste ano contra 46% da Apple. Globalmente, a empresa foi ultrapassada pela Huawei no segundo trimestre de 2020 pela primeira vez. Os novos modelos da linha Note 20 são importantes na missão da Samsung de continuar a crescer e assumir a liderança global do mercado de celulares.

Novo tablet

A Samsung anunciou também dois novos tablets chamados Galaxy Tab S7 e S7+. Assim como os novos celulares, eles vêm com a caneta S-Pen e telas com 120 Hz de frequência de atualização. O S7 tem tela 11 polegadas enquanto o S7+ tem display de 12,4 polegadas. Voltados para a produtividade, os tablets permitem o uso de dois ou três aplicativos ao mesmo tempo. Eles também chegarão ao mercado em 18 de setembro com preços de 6.599 reais para o S7 e de 8.999 reais para o S7+. Ambos contam com armazenamento de 256 GB e 8GB de memória RAM.

Fones de ouvido e relógio

Completando o lançamento da nova linha de produtos da Samsung, a empresa apresentou também os fones de ouvido Galaxy Buds Live, que serão vendidos por 1.299 reais, e o relógio Galaxy Watch 3.

O relógio pode medir a pressão arterial do usuário — sendo necessária a atualização mensal de dados obtidos por meio de uma braçadeira de medição tradicional — e realizar eletrocardiogramas. Estão mantidos recursos como a sincronização offline de músicas e o monitoramento do sono, uma tecnologia que a Samsung já tem a seis anos e que ainda faz falta no Apple Watch. O Watch 3 será vendido em duas versões. Com tamanho de 42 mm, ele sai por 2.799 reais. Já com tamanho de 45 mm, o preço é de 2.999 reais. Os dois produtos contam com tecnologia 4G, podendo ser usados de forma independente dos smartphones, desde que o usuário tenha um plano de internet compatível e um chip virtual.