Samsung aposta em Galaxy Note 20 com 5G contra iPhone 11

A Samsung apresenta nesta quarta-feira (5) a nova linha de smartphones da linha Galaxy Note. A companhia sul-coreana aposta na internet 5G, recursos de fotografia e tela grande para competir com o iPhone 11 Pro Max, da americana Apple.

Enquanto a Samsung conta com celulares com 5G neste ano, como o dobrável Galaxy Fold e o Galaxy S20 Ultra, a Apple ainda não oferece smartphone compatível com a nova geração de rede móvel.

Mesmo sem leilão, o Brasil já conta com um serviço de rede 5G oferecido pela Claro inicialmente na região sudeste do país. Com isso, a compatibilidade com a rede se torna uma vantagem competitiva para as fabricantes de celulares. Segundo dados compilados pela consultoria alemã Statista, a Samsung foi a empresa que mais vendeu celulares com 5G no mundo no primeiro trimestre, com 8,3 milhões de unidades.

O visual da nova linha Galaxy Note 20 foi, supostamente, revelado em um vídeo publicado por engano pela operadora AT&T. O aparelho tem câmera frontal única e câmera traseira tripla. Os celulares também contam com tela de 120 Hz de frequência de atualização, recurso importante para games, e resolução de imagem de 3.200 por 1.440 pixels (padrão conhecido como Quad HD, acima do Full HD e abaixo do 4K). Equipados com o processador octa-core Snapdragon 865+, da Qualcomm, os dispositivos mantêm a caneta inteligente característica da linha Galaxy Note, chamada S-Pen, que serve para anotações e desenhos na tela.

Gracias a la Operadora AT&T podemos ver un video promocional de los próximos Galaxy Note 20 series antes del #Unpacked 🤓 Prácticamente confirmado todas las filtraciones y con algunos detalles 🔋que no gustaran a muchos.👽

.#SamsungUnpacked #GalaxyNote20Series pic.twitter.com/UZZ43RPVJ0 — KarlosPeru (@KarlosPeru) August 3, 2020

Apesar de liderar com folga, e há anos, o mercado brasileiro, a missão da Samsung de bater a Apple no mercado americano ainda está a ser cumprida. Segundo a consultoria chinesa Counterpoint Research, uma das mais importantes para o setor, a sul-coreana tinha 32% de parcela de mercado nos EUA no primeiro trimestre deste ano contra 46% da Apple. No entanto, no nicho de celulares com 5G, a sul-coreana deteve mais de 70% de parcela de mercado no ano passado.

Globalmente, a rival é a chinesa Huawei que passou a Samsung em número de vendas de smartphones por menos de um milhão de unidades no segundo trimestre deste ano.

Apesar de ter superado a inicial crise de componentes para fabricação, o mercado de smartphones ainda sofre os efeitos negativos da pandemia de covid-19. A Counterpoint Research indica que o consumo atual é de 85% dos níveis anteriores à propagação global do novo coronavírus, indicando que o consumidor tem sido mais cauteloso nas suas compras. Com isso, fabricantes de celulares não só precisam continuar a inovação para competir entre si, mas também devem conseguir convencer os consumidores a comprar novos dispositivos para continuarem a crescer.