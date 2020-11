Samsung lança edição para fãs do Galaxy S20

A sul-coreana Samsung traz ao Brasil o smartphone chamado Galaxy S20 FE (Fan Edition), um aparelho feito atendendo aos desejos dos fãs da marca, segundo pesquisas realizadas pela própria empresa na comunidade Samsung Members. Por isso, o produto chega em diversas cores diferentes: vermelho, lavanda, laranja, menta, naval e branco. Por dentro, ele conta com o mesmo processador do Galaxy S20, o octa-core Exynos 990, lançado no primeiro semestre e com câmera traseira tripla para fotos com zoom de até 30x, com amplitude de 120 graus ou tradicionais.

É hora de comprar ações da empresas de tecnologia? Teste grátis, por 10 dias, a melhor análise do mercado de ações.

O aparelho da Samsung chega para brigar com iPhone 12 Mini, que será lançado no Brasil até o fim do ano. A construção do dispositivo é em plástico, e não em vidro como no S20. No entanto, foi mantida a certificação contra água e poeira IP68.

–

Um dos principais destaques do Galaxy S20 FE é a sua câmera frontal de 32 megapixels, a maior resolução disponível em smartphones topo de linha vendidos no mercado brasileiro.

Em uma categoria de preço mais baixa, o Motorola One Hyper também tem uma câmera dianteira com tal resolução para fotos. Diferentemente do Galaxy S20 Ultra, o aparelho não filma em resolução 8K e tem tela menor, de 6,5 polegadas. Por outro lado, ele mantém o display com taxa de atualização de imagem de 120 Hz.

O novo celular da Samsung tem bateria de 4.500 mAh de capacidade e tem com carregador de 25 W, que o acompanha na caixa.

Globalmente, e também no Brasil, a Samsung é lider de vendas de smartphones. Em 2020, a empresa chegou a ser ultrapassada pela chinesa Huawei no ranking mundial, mas retomou a primeira posição depois de reforçar suas vendas em canais digitais na Índia, segundo a consultoria Counterpoint Research.

Vendas e preços

O Galaxy S20 FE será vendido no Brasil em duas versões: com 6 GB de RAM e 128 GB de memória por 4.499 reais; e com 8 GB de RAM e 256 GB de memória por 4.999 reais. A pré-venda começa hoje e as vendas no e-commerce e nas redes de varejo terão início no dia 13 de novembro deste ano.