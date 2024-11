Samsung Galaxy A55 ou Redmi Note 13 Pro: qual vale mais a pena na Black Friday?

O Samsung Galaxy A55 e o Redmi Note 13 Pro competem em uma faixa de preço similar, mas apresentam características distintas que podem atender a diferentes tipos de usuários em 2024. Enquanto o Galaxy A55 oferece um design refinado e especificações equilibradas, o Redmi Note 13 Pro se destaca por suas câmeras de alta resolução e recursos de desempenho avançados.

Tela

A tela do Galaxy A55 é Super AMOLED, com 6,6 polegadas, resolução FHD+ (1080 x 2340) e suporte a HDR10+. A taxa de atualização de 120Hz garante fluidez durante o uso. Por outro lado, o Redmi Note 13 Pro oferece uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução maior de 1220 x 2712 pixels e brilho máximo de 1800 nits, ideal para uso ao ar livre. Ambas as telas têm taxa de atualização de 120Hz, mas o modelo da Xiaomi proporciona maior nitidez e intensidade de cores.

Câmeras

O Galaxy A55 possui um conjunto de câmeras triplo, com um sensor principal de 50 MP, uma câmera ultrawide de 12 MP e uma macro de 5 MP. Na parte frontal, a câmera de 32 MP oferece selfies detalhadas. Em comparação, o Redmi Note 13 Pro traz uma configuração mais robusta, com uma câmera principal de 200 MP com estabilização óptica (OIS), uma ultrawide de 8 MP e uma macro de 2 MP. Na parte frontal, a câmera de 16 MP é competente para selfies, mas tem resolução inferior à do Galaxy A55.

Desempenho

O Galaxy A55 é equipado com o processador Exynos 1480, 8GB de RAM e até 256GB de armazenamento interno, que pode ser expandido com cartão microSD. O Redmi Note 13 Pro utiliza o Snapdragon 7s Gen 2, também com 8GB de RAM e até 256GB de armazenamento interno, sem opção de expansão. Ambos os processadores garantem desempenho eficiente, mas a presença de suporte ao microSD no Galaxy A55 é um diferencial para quem busca mais flexibilidade.

Bateria

O Galaxy A55 vem com uma bateria de 5000 mAh e suporta carregamento rápido de 25W, suficiente para um dia inteiro de uso regular. Já o Redmi Note 13 Pro possui uma bateria ligeiramente maior, de 5100 mAh, e oferece carregamento rápido de 67W, permitindo recargas mais rápidas. Para quem precisa de agilidade na recarga, o modelo da Xiaomi é uma escolha mais conveniente.

Ficha técnica do Galaxy A55

Processador: Exynos 1480 (4 nm)

Exynos 1480 (4 nm) Memória: 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB

8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB Dimensões: 161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g

161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g Tela: Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels

Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels Câmera Traseira: 50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro)

50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal: 32 MP (f/2.2, wide)

32 MP (f/2.2, wide) Bateria: Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W

Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W Sistema Operacional: Android 14, One UI 6.1

Android 14, One UI 6.1 Conectividade: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0 Resistência: IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min)

IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min) Segurança: Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial

Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial Áudio: Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm

Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, sensor de impressão digital (sob a tela), sensor de proximidade virtual

Ficha técnica do Redmi Note 13 Pro

Processador: Snapdragon 7s Gen 2

Snapdragon 7s Gen 2 Memória: 8GB + 256GB

8GB + 256GB Dimensões: 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g

161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g Tela: AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico)

AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico) Câmera Traseira: 200 MP + 8 MP + 2 MP

200 MP + 8 MP + 2 MP Câmera Frontal: 16 MP

16 MP Bateria: 5100 mAh, carregamento turbo 67W

5100 mAh, carregamento turbo 67W Segurança: Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA

Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA NFC: Sim

Sim Conectividade: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Áudio: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm

Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm Resistência: IP54

IP54 Sistema Operacional: Android 13, atualizável para o Android 14, com MIUI 14

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.