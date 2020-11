Samsung anuncia novos Galaxy A02s e Galaxy A12 para 2021

A sul-coreana Samsung anunciou na terça-feira, 23, o lançamento dos celulares Galaxy A02s e A12 para 2021. De baixo custo e capacidade de bateria de 5.000 miliampère-hora (mAh), ambos chegam à Europa a partir de janeiro e com preços variando de 150 euros a 179 euros (960 a 1.280 reais, aproximadamente).

Confira os lançamentos:

Galaxy A02s

Disponível em quatro cores, o novo celular da Samsung segue o padrão de seu antecessor, o Galaxy A01, e fica sem leitor de impressão digital, recurso comum na maioria dos celulares hoje em dia. O aparelho também conta com câmera tripla, tendo a principal 13 megapixels e as outras 2 megapixels cada, além de uma tela TFT com 6,5 polegadas e resolução HD.

O Galaxy A02s estará disponível em apenas uma versão de 32 GB de armazenamento e 3GB de memória RAM. Ele chegará um pouco mais tarde nas lojas, por volta de fevereiro de 2021, custando 150 euros (aproximadamente 960 reais).

Galaxy A12

Com a mesma tela TFT de 6,5 polegadas e resolução HD que o A02s, o Galaxy A12 chega às lojas em janeiro com três opções de memória RAM (3 GB, 4 GB e 6 GB) e de armazenamento (32 GB, 64 GB ou 128 GB). O aparelho também vem com quatro câmeras na parte traseira. A principal delas tem 48 megapixels, e há também uma lente com função ultra-wide de 5 megapixels. As demais câmeras têm 2 megapixels cada.

Essa versão conta com leitor de impressão digital. Os preços dos modelos de 64 GB e 128 GB variam de 179 euros a 199 euros (1.145 a 1.280 reais).

Mais informações sobre a chegada dos produtos no Brasil e em outros mercados devem ser divulgadas pela Samsung nas próximas semanas.