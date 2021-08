Galaxy Z Flip 3: chegou a hora de ser flexível? 

O Galaxy Z Flip 3 é o smartphone com tela dobrável mais novo da Samsung. O aparelho é a principal aposta para as vendas no quarto trimestre, o mais importante em volume de vendas para o ramo de celulares. Além disso, o período será marcado pela chegada da nova geração do rival iPhone, que ainda hoje nunca teve um display dobrável.

O Z Flip 3 já é da terceira geração de celulares com telas dobráveis da Samsung. O aparelho agora ficou muito mais robusto e passou a ser resistente à água. Leia o review do smartphone da Samsung a seguir.

Design

O grande destaque do Z Flip 3 é a sua tela de 6’7 polegadas, que se dobra ao meio. Ela tem resolução de 1080x2640 pixels. Mas, além dela, o celular tem uma segunda tela, que fica na sua parte traseira e é utilizável quando estamos com o produto fechado.

A telinha tem 1,9 polegada e resolução de 260x512 pixels. Não é uma tela para ver vídeos nem nada que seja complexo. Ela permite ver rapidamente seus e-mails,mensagens, horário ou simplesmente trocar de música.

Além de oferecer benefícios de usabilidade, a tela do Brasil também é muito útil na hora de guardar o aparelho. É muito fácil até mesmo se esquecer de que você está com ele no bolso. A solução é uma saída elegante para o crescente tamanho dos displays de celulares nos últimos anos.

A dobradiça do aparelho é bastante sólida na parte traseira. A dobra no display é quase imperceptível. O smartphone passa uma sensação de robustez muito maior do que nas gerações passadas, o que ajuda aumentar o nível de confiança em relação a esse tipo de produto.

Alguns aplicativos como YouTube já estão adaptados a visualização em dois compartimentos diferentes da tela. Na parte de baixo, você pode ver os comentários ou a descrição do vídeo enquanto na parte de cima você pode ver, de fato, o vídeo.

Configuração

O aparelho tem processador Snapdragon 888 octa-core, que é compatível com a rede de internet 5G. Além disso, ele tem 128 ou 256 GB de espaço na memória e 8 GB de RAM.

Em testes de benchmarks, aplicativos que medem o desempenho de dispositivos móveis simulando rotinas de uso comuns, o aparelho se destacou em todos os quesitos. Ou seja, ele é, de fato, um dos melhores smartphones do mercado na atualidade.

Benchmarck Resultado Geekbench 5 (desempenho geral) 3.296 (multi-core) PCMark 7 (desempenho geral) 12.085 Basemark GPU (desempenho para games) Open GL ES 3.1 (medium): 7.762 Vulkan 10 (medium): 7.661 A1 SD bench (velocidade de leitura e escrita de dados na memória) Leitura: 799,1 MB/s Escrita: 273,6 MB/s (armazenamento) 31.229,3 MB/s (RAM) AI Benchmark (desempenho para algoritmos com inteligência artificial) 191,6 (performance excelente)

Bateria

A bateria do smartphone se mostrou bastante durável com apenas uma única carga. Em nossos testes, feitos com reprodução de vídeos com brilho de tela no máximo Wi-Fi e Bluetooth ligados, a bateria do produto durou 13 horas e meia, o que é uma das melhores médias obtidas no último ano nos testes da EXAME.

Conectado a uma tomada com o carregador do Galaxy S 20 Ultra, a carga subiu 8% em cinco minutos e 21% em 15 minutos. Vale lembrar que o smartphone não tem carregador na caixa.

Fotos

A câmera traseira do Z Flip 3 é dupla. Ambas capturam imagens de 12 megapixels, sendo uma delas com amplitude comum, de cerca de 80 graus, enquanto a segunda é ultra-wide, o que permite a captura de fotos com amplitude de cerca de 120 graus, como em uma câmera de ação GoPro.

Com abertura de f/1.8, a câmera principal é a melhor para capturar fotos em ambientes parcialmente escuros ou iluminados com luz artificial.

Por outro lado, a ultra-wide é mais recomendável para o uso em situações externas, uma vez que sua abertura é de f/2.4.

Para filmagens, o smartphone pode capturar cenas em resolução 4K com até 60 quadros por segundo, além de permitir a captura de vídeos em câmera lenta em Full HD com 240 quadros por segundo.

A câmera principal também permite zoom de até 10x, uma situação de uso na qual é recomendado o uso de um tripé para manter a qualidade da fotografia. O zoom de 2x pode ser o mais útil em situações cotidianas para fotografar uma pessoa ou um objeto sem dar muita ênfase ao cenário.

A qualidade das fotografias feitas com o Galaxy Z Flip 3 é boa, apresentando baixo nível de ruído e boa definição de detalhes, especialmente sob luz natural. O foco automático também se mostrou ágil e preciso na captura de fotos de pessoas e objetos. Em situações noturnas, o desempenho foi dentro do esperado para a categoria, especialmente quando comparado ao rival Motorola Edge 20 Pro, que não é dobrável, mas também integra o topo de linha do mercado de celulares de 2021.

A câmera frontal do aparelho tem 10 megapixels e abertura de f/2.4, o que indica um melhor desempenho sob luz natural - mas vale notar que há modo noturno no software dessa câmera. As filmagens podem ser feitas com resolução 4K com 30 quadros por segundo.

Veja as fotografias capturadas com o Galaxy Z Flip 3.

Conclusão

O Galaxy Z Flip 3 é um dos dois tipos de smartphones com telas dobráveis atualmente existentes. Enquanto o Fold 3 é o aparelho com tamanho de um tablet pequeno que se dobra para ficar do tamanho de um celular, o Z Flip 3 é um smartphone que se dobra ao meio para ser mais portátil - sem deixar de lado o apelo do estilo. Portanto, o Z Flip 3 é um dispositivo topo de linha da Samsung que conta com o máximo da tecnologia disponível no mercado atual, acomodada em um celular que tem a proposta de ser elegante e transmitir uma aura de inovação. O aparelho é um concorrente à altura para todos smartphones Android do mercado brasileiro e também para os iPhones. A questão da escolha de um celular dobrável, entretanto, se dará mais pelo tipo de experiência que o usuário quer ter: tela grande ou tela pequena e dobrável.

