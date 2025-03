Restaurante da Tesla enfrenta primeira crise antes mesmo de abrir

A entrada de Elon Musk na área de negócios relacionados a restaurantes teve suas perspectivas positivas reduzidas nos últimos meses. Isso devido à atuação de Musk no DOGE (Departamento de Eficiência Governamental) e dos protestos contra a Tesla.

A Tesla, empresa de Elon Musk, planeja lançar um restaurante em Los Angeles, em que as pessoas podem assistir filmes na área externa enquanto carregam seus veículos elétricos e comem alguma coisa. Uma data de abertura ainda não foi anunciada, mas o restaurante está a caminho.

Por vários meses, a companhia procurou chefes de cozinha reconhecidos para fornecer a comida. Mas grupos de restaurantes têm que assinar um acordo de confidencialidade para discutir a proposta, tamanho é o sigilo em volta do projeto.

Alguns grandes nomes do mercado de restaurantes entrevistados pelo The New York Times disseram que não teriam interesse em entrar no negócio de Musk. O empresário do ramo de alimentação, Danny Meyer, disse que teria escolhido trabalhar com Tesla há dez anos. “Eu acho que [a Tesla] tinha um brilho diferente naquele tempo”, disse.

Qualquer chefe que considerasse a proposta da Tesla teria que pesar também a reputação de Musk. O chefe de cozinha David Chang, que vive no condado de Los Angeles, disse que não consegue ver nenhum de seus amigos dizendo sim para uma proposta de gerenciar um restaurante da Tesla. “Mas eu não conseguiria imaginar eles querendo dizer isso publicamente, por conta de quão polarizados os dois lados estão”, completou.

Apesar disso, pesa de forma positiva para uma possível proposta de Musk o fato de que um restaurante em que motoristas podem assistir filmes enquanto fazem uma refeição apela para uma cultura em que as pessoas comem pela experiência. Além disso, percepções a respeito de pessoas e companhias podem mudar de forma rápida.