Renner diz que não há evidência de vazamento de dados após ataque hacker

A Lojas Renner informou em comunicado ao mercado que, após o ataque cibernético sofrido em 19 de agosto, "continua em execução o plano de proteção e recuperação das operações da companhia". Segundo a companhia, não há qualquer evidência de vazamento de informações ou dados pessoais, em nenhum dos seus negócios.

"As lojas continuam abertas e operando, o e-commerce foi restabelecido, nos sites e aplicativos, nos dias 21 e 22 de agosto, respectivamente, bem como as operações dos centros de distribuição e backoffice, no decorrer da última semana", diz a empresa.

A Lojas Renner afirma ainda que suas equipes e os profissionais externos contratados "permanecem mobilizados a seguir o plano de proteção e recuperação após o incidente, adotando todos os protocolos de controle e segurança e dando sequência ao trabalho de apuração, documentação e investigação sobre o ocorrido".