Reddit é avaliado em US$ 10 bilhões em nova rodada de financiamento

O Reddit levantará até 700 milhões de dólares em uma rodada de captação de recursos liderada pela Fidelity Management, disse a rede de mídia social nesta quinta-feira, o que fará seu valor de mercado triplicar para mais de 10 bilhões de dólares.

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Aprenda a investir com a EXAME Academy

A empresa disse que já havia levantado 410 milhões de dólares da Fidelity em sua segunda rodada de financiamento desde o início do ano, quando investidores de varejo se uniram em sua plataforma em uma batalha contra Wall Street.

Os traders, inicialmente focados no fórum WallStreetBets do Reddit, mas agora espalhados por fóruns de discussão, mudaram a forma como os analistas de Wall Street operam, causando grandes perdas para alguns fundos e gerando enormes ganhos nas ações de empresas como GameStop e AMC.

Na esteira desse frenesi, o valor do Reddit já havia dobrado para 6 bilhões de dólares em fevereiro de um ano atrás.

A empresa com sede em São Francisco foi fundada em 2005 pelo presidente-executivo, Steve Huffman, o empresário Alexis Ohanian e o falecido ativista da internet Aaron Swartz.

Apesar de ser uma soma considerável, a avaliação de 10 bilhões de dólares é bem abaixo do valor de 52 bilhões de dólares do Twitter ou de 1 trilhão de dólares do Facebook, ambos fundados na mesma época que o Reddit.

Os investidores da companhia incluem a firma de capital de risco Andreessen Horowitz, fundos como Sequoia Capital, Tencent Holdings e o astro do rap Snoop Dogg.