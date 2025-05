Quer criar grupos no WhatsApp sem adicionar membros? App permite a função para alguns dispositivos

O WhatsApp está testando uma nova funcionalidade que permite criar grupos sem a necessidade de adicionar participantes na configuração inicial. A novidade já está disponível nas versões Beta do aplicativo para Android e iOS, de acordo com informações do site WABetaInfo.

Atualmente, o WhatsApp exige que o criador de um grupo adicione ao menos um participante antes de poder configurar o nome da conversa, por exemplo.

Essa regra pode ser inconveniente quando o administrador ainda não tem a lista completa de membros, como no caso de um grupo para um evento, por exemplo.

Com o novo recurso, presente na versão Beta, é possível pular essa etapa. No Android, há um ícone de seta para avançar na lista de contatos, enquanto no iOS, o botão "Pular" aparece no canto superior direito. Isso permite criar o grupo com nome, foto e descrição, para depois adicionar os participantes.

Essa funcionalidade está disponível apenas na versão Beta, sendo testada por usuários selecionados no Android e iOS. O recurso passará por mais testes antes de ser liberado para todos os usuários da versão estável do WhatsApp.

Meta AI lança novo aplicativo para celulares

A Meta lançou recentemente o novo aplicativo Meta AI, um assistente inteligente vinculado ao círculo azul do WhatsApp.

A novidade foi inicialmente disponibilizada nos Estados Unidos e no Canadá e oferece recursos como a possibilidade de iniciar conversas por voz com a IA, além de um espaço para visualizar os prompts mais populares entre amigos ou membros da comunidade.