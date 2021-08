Quer comprar o iPhone 13? Saiba o possível preço e novidades do aparelho

Em setembro, a Apple deve realizar o tradicional evento de lançamento de novos produtos da marca. Embora não exista data oficial, rumores apontam que será na sexta-feira, 17.

Mas não é preciso esperar até lá para saber o que deve ser embarcado nos novos modelos de iPhone. Segundo a publicação chinesa My Drivers, conhecida por antecipar valores e características de novos smartphones, é possível estimar alguns detalhes da versão 13 do aparelho da Apple seguindo rumores e avaliações de analistas do setor. Confira abaixo:

Visual do iPhone 13?

Modelagens virtuais da carcaça do iPhone 13 e suas variantes apontam que o visual “retrô” será mantido. Mas existem indicativos de novas opções de cores, entre elas a Matte Black e o bronze alaranjado.

O iPhone 13 terá suporte para ligações via satélite para a realização de chamadas de emergência

Haverão três opções de memória: 128 GB, 512 GB e 1 TB — na série do iPhone 12, a opção com maior capacidade era de 512 GB;

Suporte para carga rápida com adaptadores de 20W e 25W

As versões Pro e Pro Max devem trazer displays LTPO com funcionalidade always-on, e taxa de atualização de 120 Hz;

O processador será o A15 Bionic;

A versão Mini deve ser descontinuada.

Confira os valores estimados, em conversão direta do preço chinês:

iPhone 13 Pro

128 GB: aproximadamente R$ 6.835

512 GB: aproximadamente R$ 8.443

1 TB: aproximadamente R$ 10.695

iPhone 13 Pro Max

128 GB: aproximadamente R$ 7.478

512 GB: aproximadamente R$ 9.087

1 TB: aproximadamente R$ 11.339

