Apple anuncia transição de CFO: Luca Maestri passa o bastão para Kevan Parekh em 2025

1 /10 (Elon Musk é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, com fortuna de 210,3 bilhões de dólares)

6 /10 (Larry Page, da Google, é um das 10 pessoas mais ricas do mundo em junho de 2024, com fortuna de 142,9 bilhões de dólares)

7 /10 Warren Buffet, da Berkshire Hathaway, tem fortuna de 137 bilhões de dólares em junho de 2024 (7º: Mark Zuckerberg, CEO da Meta, com um valor de mercado de US$ 983.265.846)

8/10 MOUNTAIN VIEW, CA - NOVEMBER 04: Sergey Brin attends the 2019 Breakthrough Prize at NASA Ames Research Center on November 4, 2018 in Mountain View, California. (Photo by Kelly Sullivan/Getty Images for Breakthrough Prize) (Sergey Brin, da Google, tem fortuna de 136,9 bilhões de dólares em junho de 2024)