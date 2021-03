Programa abre vagas para formação de mulheres na área de tecnologia

A DXC Technology, empresa líder em serviços de TI de ponta a ponta com atuação global e presença forte no Brasil, anunciou nesta segunda-feira (15) a quinta edição do “Girls in IT”, programa anual de formação de mulheres para atuar em áreas ligadas à tecnologia.

Para participar, é necessário ter entre 16 e 20 anos e ser estudante de escola pública na grande São Paulo. Não é necessário ter experiência e a seleção é feita em parceria com o CIEE, com base em entrevistas por videoconferência. As inscrições ficam abertas até o dia 26 de fevereiro e podem ser feitas através deste link.

“Usamos como base o programa de Jovem Aprendiz do governo, que contempla profissionais de famílias de baixa renda, e criamos uma versão ainda mais inclusiva no sentido de promover a inclusão de meninas em um mercado que, infelizmente, ainda é dominado por homens”, conta Claudio Dantas, Diretor de RH da DXC Technology.

No final da seleção, 20 jovens serão selecionadas para passar por um programa de 11 meses, que inclui atividades práticas dentro da empresa e aconselhamento e mentoria de “madrinhas”, que são executivas voluntárias da companhia. As madrinhas irão acompanhar o desenvolvimento de cada uma desde o início do projeto, auxiliando-as com dicas de direcionamento da carreira e esclarecendo dúvidas pontuais.

As participantes também terão diversos workshops e treinamentos para obterem uma visão geral de todas as áreas da companhia e de sua atuação no mercado, aprendendo desde lógica básica de programação e introdução a softwares até Internet das Coisas (IoT), aplicações e gamificação.

Além disso, a empresa também promoverá encontros virtuais com lideranças femininas de companhias parceiras para que as jovens possam conhecer a trajetória profissional de outras mulheres bem-sucedidas no setor. Na última edição, por exemplo, as participantes visitaram virtualmente a Oracle e a Microsoft.

Desde 2016, o programa já impactou a vida de 80 mulheres ao longo de suas quatro edições realizadas. Deste número, 80% decidiram seguir na área de TI. Já na edição de 2019, houve um recorde de contratações: das 20 participantes, 13 estão sendo efetivadas pela própria DXC neste ano, sejam como estagiárias ou analistas de áreas diversas, e pelo menos três estão se matriculando em um curso superior voltado à área.

“É impressionante ver como as meninas aprendem e se transformam ao longo do programa. Eu tive a honra de acompanhar o Girls in IT desde a sua primeira edição e posso dizer que ele realmente faz a diferença nas vidas das meninas, ao proporcionar uma vivência real e integrada às áreas técnicas”, comenta Dantas.