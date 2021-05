Procon-SP notifica Peixe Urbano, após empresa e controladores sumirem

O Procon-SP anunciou que notificou oficialmente o Peixe Urbano a fim de conseguir informações sobre os responsáveis pela empresa de serviços digitais.

"A solicitação se dá em razão da dificuldade de interlocução com o fornecedor, que não tem retornado às demandas de consumidores que reclamam no Procon-SP", afirmou o órgão em nota publicada em seu site na segunda-feira, 10.

O Procon-SP disse que se não houver resposta da empresa em até 48 horas, ela será incluída na lista de sites a serem evitados por consumidores.

De acordo com informações do jornal O Globo, apuradas em fevereiro, a empresa está quebrada e não tinha nem dinheiro para demitir os funcionários.

Como apontado pelo Tecnoblog, a empresa deixou de responder usuários no Twitter já em fevereiro e o site está fora do ar desde então. O aplicativo também está fora do ar, impedindo que clientes acessem vouchers e créditos.

Uma reportagem do portal A Tarde afirma que a empresa encerrou as atividades em março com uma dívida de 50 milhões de reais, sem ter pago salários atrasados e sem responder aos advogados da companhia.