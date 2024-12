Por que os aplicativos de previsão do tempo nem sempre funcionam?

Você sabe como é: antes de fazer as malas para uma viagem ou sair para o trabalho, você verifica o aplicativo de clima do seu telefone. E ainda assim você acaba preso na chuva que não estava prevista. Por que os apps de clima nem sempre nos ajudam?

De acordo com reportagem do The Wall Street Journal, aplicativos como o Weather Channel e até mesmo o da Apple funcionam a partir de uma mistura de dados públicos e também de seus próprios algoritmos de previsão. As empresas, porém, não explicam como "traduzem" essas informações do clima.

Evolução

As previsões do tempo melhoraram nos últimos 50 anos graças às imagens de satélite de alta resolução e computadores mais rápidos para fazer as previsões. O que o público não pode é "se empolgar".

Uma previsão de sete dias pode prever o tempo com precisão cerca de 80% das vezes, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (órgão do governo dos EUA que trata do assunto). Com 10 dias de antecedência, isso cai para 50%.

Um estudo da Universidade do Arizona feito no ano passado descobriu que tornar as previsões 50% mais precisas salvaria 2.200 vidas por ano nos EUA, principalmente de calor ou frio extremos.

O caminho da previsão no telefone

Os apps geralmente usam os dois modelos climáticos globais mais comuns, de agências nos EUA e da Europa. Programas de computador pegam informações de boias instalados nos oceanos e de satélites. A cada seis horas, supercomputadores pegam esses dados e executam modelos matemáticos complexos para fazer previsões.

Então, os aplicativos climáticos simplificam os insights em algo que podemos entender. Mas a interpretação pode variar: um pode mostrar um ícone parcialmente nublado, enquanto outro mostra chuva.

Evite surpresas

Especialistas ouvidos pelo WSJ deram algumas dicas para evitar "furadas" em apps de clima.

Em vez de previsões de sete dias, veja o que está acontecendo nos próximos três dias.

Outro equívoco comum parte do significado de "chance de chuva" ou "probabilidade de precipitação". A porcentagem se refere à chance de chover naquela área — não o quanto aquele lugar será impactado pela chuva. Então, se há 30% de chance de chover em São Paulo, isso significa que há 30% de chance de a cidade ver pelo menos 0,01 mm de água. E se no app indicar chance de 60% ou 70%, a probabilidade da chuva acontecer é realmente grande.