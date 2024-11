POCO X6 Pro ou Redmi Note 13 Pro: qual vale mais a pena na Black Friday?

Escolher entre o POCO X6 Pro e o Redmi Note 13 Pro em 2024 pode ser uma tarefa desafiadora, considerando que ambos os dispositivos oferecem especificações de alto desempenho e recursos avançados. O POCO X6 Pro se destaca pelo processador Dimensity 8300-Ultra e uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 1.5K, enquanto o Redmi Note 13 Pro oferece o processador Snapdragon 7s Gen 2 e uma câmera principal de 200 MP com estabilização óptica.

Tela

O POCO X6 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, oferecendo resolução de 2712 x 1220 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Com brilho máximo de 1800 nits e suporte a HDR10+, a tela proporciona uma experiência visual imersiva e vibrante, ideal para vídeos e jogos. O Redmi Note 13 Pro também possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com a mesma resolução de 2712 x 1220 pixels e taxa de atualização de 120Hz. No entanto, o Redmi Note 13 Pro destaca-se com proteção Gorilla Glass Victus, oferecendo maior durabilidade e resistência a arranhões.

Câmeras

O POCO X6 Pro apresenta uma configuração de câmera traseira tripla, com um sensor principal de 64 MP, uma ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. Essa configuração permite capturar uma variedade de cenários com qualidade. Por outro lado, o Redmi Note 13 Pro se destaca com sua câmera principal de 200 MP com estabilização óptica (OIS), além de uma ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. A câmera de 200 MP do Redmi Note 13 Pro proporciona imagens extremamente detalhadas e de alta qualidade, especialmente em condições de baixa iluminação.

Bateria

O POCO X6 Pro vem com uma bateria de 5000 mAh, que suporta carregamento rápido de 67W, oferecendo uma recarga eficiente para um dia inteiro de uso. O Redmi Note 13 Pro possui uma bateria ligeiramente maior, de 5100 mAh, também com suporte para carregamento turbo de 67W. A diferença de capacidade pode oferecer um pouco mais de autonomia no Redmi Note 13 Pro, ideal para usuários que necessitam de um tempo de uso prolongado.

Memória RAM e armazenamento

O POCO X6 Pro oferece opções de 8GB ou 12GB de RAM, combinadas com armazenamento interno de até 512GB, o que garante um desempenho fluido e espaço suficiente para aplicativos, fotos e vídeos. Já o Redmi Note 13 Pro vem com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, sem outras variantes, mas ainda assim oferece uma experiência de uso eficiente para multitarefas e aplicativos exigentes.

Ficha técnica do POCO X6 Pro

Processador: Dimensity 8300-Ultra

Memória: 8GB/12GB RAM + 256GB/512GB armazenamento

Dimensões: 160,45 mm x 74,34 mm x 8,25 mm (plástico)/8,35 mm (couro vegano), 186 g/190 g

Tela: AMOLED 6,67", 2712 x 1220, 120Hz

Câmera Traseira: 64 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

Câmera Frontal: 16 MP

Bateria: 5000 mAh, carregamento rápido de 67W

Sistema Operacional: HyperOS

Conectividade: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

Resistência: IP54 (resistente a respingos)

Segurança: Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial

Áudio: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, certificação de áudio de alta resolução

Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio, motor linear de eixo X

Conteúdo da Embalagem: POCO X6 Pro, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia

Ficha técnica do Redmi Note 13 Pro

Processador: Snapdragon 7s Gen 2

Memória: 8GB + 256GB

Dimensões: 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g

Tela: AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico)

Câmera Traseira: 200 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera Frontal: 16 MP

Bateria: 5100 mAh, carregamento turbo 67W

Segurança: Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA

NFC: Sim

Conectividade: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

Áudio: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm

Resistência: IP54

Sistema Operacional: Android 13, atualizável para o Android 14, com MIUI 14