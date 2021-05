PlayStations 5? Xbox? Nintendo Switch é o console mais vendido do 1° tri

O Nintendo Switch foi o console mais vendido do 1° trimestre de 2021 de acordo com um relatório divulgado pela consultoria Ampere Analysis. O console da fabricante japonese figurou à frente do PlayStation 5 e do Xbox, com uma alta de 12% nas vendas se comparado ao mesmo trimestre do ano passado.

O Switch vendeu 5,8 milhões de unidades nos primeiros três meses do ano. Já o PS5 teve vendas de 2,8 milhões de unidades, quase o dobro do concorrente Xbox, que somou 1,3 milhão de unidades vendidas. Segundo a Ampere, estes dois últimos consoles enfrentam dificuldades para escalar as vendas por restrições na cadeia de suprimentos e na disponibilidade dos modelos.

Essas dificuldades devem persistir no decorrer de 2021, diante da escassez de microprocessadores no mercado, o que deve dificultar às fabricantes aumentar a produção — e permitir que o Switch continue na liderança nas vendas.

Apesar do bom momento do Switch, os números podem ser diferentes quando saírem os resultados do segundo trimestre: no ano passado houve um boom na busca por consoles nesse período e o Switch teve o lançamento, na ocasião, do sucesso Animal Crossing: New Horizons, que gerou um resultado de mais de 30 milhões de unidades em 2020.