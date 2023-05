Pesquisadores chineses descobrem forma de fabricar células solares flexíveis e finas em papel

Pesquisadores chineses desenvolveram uma tecnologia especial para ajustar as bordas de células solares de silício cristalino texturizado (c-Si), o que permite que as células solares sejam dobradas e flexionadas como papel fino, ampliando suas aplicações e usos.

A conquista foi alcançada por pesquisadores chineses no Instituto de Microsistemas e Tecnologia da Informação de Xangai (SIMIT), da Academia Chinesa de Ciências. Os resultados foram destacados na capa da edição de 24 de maio do periódico científico Nature.

As células solares c-Si fabricadas com a nova tecnologia podem ter uma espessura de 60 milímetros e um raio de curvatura de cerca de 8 milímetros.

De acordo com o Technology Daily, as células solares c-Si são um tipo de célula solar que está passando por um rápido desenvolvimento atualmente. Elas possuem vantagens, como longa vida útil e alta eficiência de conversão, o que as torna um produto líder no mercado fotovoltaico.

Essas células solares c-Si possuem uma participação de mercado superior a 95%, segundo Di Zengfeng, vice-diretor do SIMIT e um dos autores do artigo de pesquisa.

Uso das células solares

Embora as células solares c-Si tenham sido desenvolvidas há quase 70 anos, seu uso ainda é limitado, explicou o artigo. Atualmente, as células solares c-Si são principalmente utilizadas em estações de energia fotovoltaica distribuída e em estações de energia fotovoltaica terrestre. Espera-se que essas células solares possam ser usadas na construção civil, mochilas, tendas, automóveis, barcos à vela e até mesmo em aviões.

Elas também podem ser utilizadas para gerar energia limpa em residências e uma variedade de dispositivos eletrônicos e de comunicação portáteis, além de transporte, de acordo com os pesquisadores.

Liu Zhengxin, pesquisador do SIMIT e outro autor do artigo, afirmou que o estudo verificou a viabilidade da produção em massa, fornecendo uma rota técnica para o desenvolvimento de células solares c-Si leves e flexíveis.

Ao mesmo tempo, os módulos fotovoltaicos flexíveis de grande área desenvolvidos pela equipe de pesquisa já foram aplicados com sucesso em veículos de espaço próximo, integração fotovoltaica em construções e sistemas fotovoltaicos montados em veículos, acrescentou Liu.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: STDAILY