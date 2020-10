A 99 fez uma parceria com o WhatsApp para mermitir que os usuários peçam uma corrida direto pelo aplicativo de mensagens, sem precisar baixar o da 99. O objetivo, segundo a companhia, “é dar uma opção para pessoas que têm pouco armazenamento no celular ou um pacote restrito de dados”.

Para solicitar uma corrida, o usuário deve enviar uma mensagem para o número oficial da 99 no WhatsApp, que confirmará, automaticamente no primeiro acesso, os dados cadastrais do indivíduo.

Como se fosse no aplicativo oficial, o passageiro precisará informar o local de destino e embarque com um mapa integrado no chat.

O valor da corrida, tempo de espera, nome do motorista e dados do veículo serão enviados automaticamente para quem pediu o veículo. O pagamento da corrida poderá ser feito em dinheiro após a finalização dela e o recebimento da mensagem de quanto ela custou.