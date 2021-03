Para os arrependidos: Instagram permite recuperar posts apagados

Quem nunca apagou uma foto do Instagram e se arrependeu que atire o primeiro like. Agora, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, a rede social acaba de ganhar o recurso "apagados recentemente", que guardará todas as postagens excluídas recentemente por um período de 30 dias – quase como o álbum "apagados" do iPhone, que deixa fotos e vídeos deletados disponíveis para recuperação por um mês.

A ideia do Instagram, mais do que agradar aqueles que deletam todas as fotos do feed sem querer ou quando decidem que não gostam mais de uma foto (ou da pessoa que está na foto), também tem como foco os hackers, que invadem os perfis das pessoas e deletam todos os conteúdos.

Publicações como fotos, vídeos e reels ficarão na "lixeira" do Instagram. Em relação aos stories, que desaparecem em 24 horas, caso o usuário o delete em um período anterior ao fim de sua duração, ele poderá encontrá-lo por um dia na pasta "apagados recentemente". Depois de 24 horas, no entanto, eles não estarão mais disponíveis.

A lixeira poderá ser acessada nas configurações do Instagram, no item de "conta". A novidade está sendo disponibilizada aos poucos para todos os usuários da rede social.

Menos stories, por favor

O consultor de tecnologia Matt Navarra escreveu em seu Twitter que o Instagram pode estar trabalhando em uma ferramenta que impede que os usuários compartilhem muitos stories – situação que incomoda muitas pessoas que, ao entrarem no feed, veem diversos "pontinhos" com mais de 10 postagens.

Ainda não se sabe quando essa função poderá ficar disponível – mas ela poderá ser um alívio para muitos.