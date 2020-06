Sega lança versão mini do Game Gear em comemoração aos seus 60 anos

Nesta quarta-feira (3), a produtora de games japonesa Sega lançou uma nova versão do Game Gear, o primeiro videogame portátil da empresa. Lançado em 1990, o aparelho marcou época entre os jovens nos anos 90, com mais de 10 milhões de unidades vendidas. Agora, o equipamento ganha uma nova versão em miniatura chamado de Game Gear Micro, lançado em comemoração aos 60 anos da Sega.

O Game Gear foi o primeiro portátil da Sega, que antes de 1990 atuava como uma fabricante de máquinas caça-níqueis e de videogames de mesa. A empresa ficou conhecida pelos videogames Master System e Mega Drive, que competiam com os aparelhos da Nintendo, o Nintendo Entertainment System (NES) e, mais tarde, o Super NES.

O Game Gear marcou a entrada da Sega nos videogames portáteis, mas o timing não ajudou. Seu principal concorrente da época, o Game Boy, da Nintendo, teve um sucesso comercial muito maior, com cerca de 118 milhões de unidades vendidas. Sem conseguir manter a popularidade, a Sega parou de produzir videogames em 2001, virando apenas uma produtora terceirizada de jogos.

Apesar do fracasso comercial, o Game Gear tem alguns milhares de fãs nostálgicos. O anúncio especial do novo Game Gear traz de volta jogos como “Shining Force” e o primeiro título de Sonic, o que tem apelo para os jogadores da década de 90.

O novo aparelho comemorativo tem altura de 4,3 centímetros e uma largura de 8 centímetros, ele é do tamanho de um chaveiro médio. Sua tela, em cores, tem 1,15 polegada.

As quatro diferentes cores do videogame – preto, azul, amarelo e vermelho – representam os 4 jogos que virão em cada modelo.

Até o momento, o novo videogame está disponível para venda apenas no Japão, com preço inicial de 50 dólares cada. Ainda não foram divulgadas informações sobre a venda do Game Gear Micro em outros países.