O que esperar do balanço da Nvidia, a mais nova queridinha de Wall Street

Depois de revelar seu novo chip, o Blackwell, em março, a Nvidia, cujo CEO é Jen-Hsun Huang, deve divulgar seus lucros do primeiro trimestre na quarta-feira - e o preço de suas ações pode atingir um recorde histórico.

Para se ter uma ideia do tamanho da expectativa com o anúncio, as ações da empresa subiram 0,8% durante as negociações da manhã de quinta-feira, a cerca de US$ 953, mas caíram 1,8% na tarde de sexta-feira, para US$ 926. O recorde de fechamento anterior da Nvidia foi de US$ 950,02, atingido em 25 de março.

Segundo estimativas dos analistas compiladas pelo FactSet, a receita esperada para o primeiro trimestre deve ficar em US$ 24,5 bilhões.

Analistas de pesquisa do Bank of America Global disseram em nota que esperam "lucros fortes" da empresa no trimestre e que as ações "possam ficar voláteis no curto prazo devido a fatores como maior dependência da China".

Segundo o Quartz, depois de anunciar seu novo chip Blackwell, em março, a Nvidia disse que Microsoft e Google já "estão na fila" para comprar o dispositivo à medida que desenvolvem projetos de inteligência artificial.

A Nvidia se tornou a primeira fabricante de chips a atingir uma capitalização de mercado de US$ 2 trilhões em fevereiro, e se tornou a terceira empresa mais valiosa do mundo em março - tudo graças ao seu chip H100, que está por trás de alguns dos modelos de IA mais poderosos do mundo.

As ações da Nvidia subiram 92% até agora neste ano - elas se recuperaram depois que a companhia divulgou os lucros do quarto trimestre em fevereiro. Os papéis voltaram a se valorizar depois que a empresa divulgou uma receita recorde de US$ 22 bilhões - um aumento de quase 270% em relação ao mesmo período do ano anterior.