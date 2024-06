NIO lança estação que realiza troca de bateria em apenas 3 minutos

A fabricante chinesa de carros elétricos, NIO, inaugurou sua primeira estação de troca de bateria de quarta geração da NIO no mundo e apresentou um carregador ultrarrápido de 640 kW, em Liwan, na província de Guangzhou, no sul da China.

A nova geração de estações de troca de bateria da NIO oferece aos usuários um serviço de troca de bateria eficiente e inteligente, com a velocidade de troca de bateria sendo de cerca de 3 minutos. O tempo de troca de bateria do modelo NIO ET7 testado no local foi de 2 minutos e 38 segundos, e o tempo de troca de bateria do ONVO L60 testado no local foi de 2 minutos e 48 segundos. O tempo de troca de bateria da estação de carregamento de terceira geração era de 4 minutos e 40 segundos. A velocidade de troca de bateria mais rápida permite que a nova geração de estações de carregamento tenha uma capacidade de serviço máxima de 480 vezes por dia.

A função de troca de bateria inteligente da estação será ainda mais otimizada, com o hardware que suporta essa função sendo atualizado para 4 chips NVIDIA Orin X e 6 radares a laser de ângulo ultra-amplo. Isso não apenas aumenta o nível de inteligência da estação de troca de bateria, mas também melhora o desempenho de segurança. As estações de troca de bateria de terceira geração existentes possuem apenas 2 chips NVIDIA Orin X e 2 radares a laser.

Além disso, a estação de troca de bateria de quarta geração também suporta baterias de várias especificações e capacidades diferentes, permitindo que os usuários troquem baterias de capacidades diferentes de acordo com suas necessidades de viagem. Com a crescente expansão da Aliança de Troca de Bateria da NIO, marcas chinesas conhecidas como Geely, Changan e Chery também poderão adotar a tecnologia de troca de bateria em seus novos veículos.

Em algumas regiões, as estações de troca de bateria também serão equipadas com painéis solares.

A quarta geração de estações suportará a troca de bateria de veículos de outras marcas, como a ONVO, e o primeiro projeto de cooperação da Aliança de Troca de Bateria será implementado até o final do próximo ano. Além disso, a NIO afirmou que todos os modelos da marca podem receber baterias de até 150 kWh.

No mesmo dia, a primeira estação de troca de bateria fruto da parceria entre a NIO Power e a Zhongan Energy foi inaugurada em Anhui, também sendo uma estação de troca de bateria de quarta geração. Esta estação é o primeiro projeto a ser concretizado após a assinatura do acordo de cooperação entre a NIO Power e a Zhongan Energy em 22 de março. Ambas as empresas irão se basear em Anhui, expandir para o Delta do Rio Yangtze e promover a construção ordenada de 1000 estações integradas de armazenamento, carregamento e troca de baterias.