Como a Nvidia (NVDA) virou destaque entre as Big Techs

Explosão do Valor de Mercado e Destaque entre as Big Techs

A extraordinária valorização da Nvidia (NVDC34) foi impulsionada pelos resultados do quarto trimestre de 2023, divulgados recentemente, que superaram as expectativas do mercado.

Com um lucro líquido que disparou, 779% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 12,28 bilhões, a empresa solidificou sua posição como a quarta companhia mais valiosa do mundo, ficando atrás apenas da Microsoft, Apple e Saudi Aramco.

No dia seguinte à divulgação dos resultados, a Nvidia (NVDC34) registrou uma valorização superior a 16%, ganhando US$ 277 bilhões em valor de mercado em um único dia, encerrando as negociações com um valuation de US$ 1,96 trilhão e superando a Amazon, até então a quinta empresa mais valiosa do mundo.

Leia também: Ao infinito e além: Nvidia ultrapassa US$ 2 trilhões em valor de mercado

Nvidia (NVDC34) atinge Valuation Histórico de US$ 2,03 Trilhões

Após um notável ganho de mais de US$ 270 bilhões em valor de mercado em um único dia na semana passada, a Nvidia alcançou um marco significativo hoje, ultrapassando a impressionante marca de US$ 2,03 trilhões em valuation.

Poucas horas após o início das negociações na Nasdaq, em Nova York, as ações da fabricante de chips registraram um aumento de 4,21%, cotadas a US$ 817,41.