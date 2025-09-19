Tecnologia

O iPhone 17 aguenta quedas? Vidro é mais resistente, mas alumínio ainda preocupa

Testes de queda confirmam avanço do Ceramic Shield 2, mas estrutura do aparelho continua vulnerável

André Lopes
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13h27.

Todo lançamento de iPhone vem acompanhado da mesma pergunta: o novo modelo aguenta mais pancada? Para responder, youtubers que fazem esse tipo de testes viajam até a Austrália — primeiro país a vender os aparelhos — e colocam os smartphones à prova em testes de queda. No caso do iPhone 17, os primeiros vídeos mostram um salto real em relação à geração passada, mas também algumas fragilidades que a Apple preferiu não destacar.

A principal novidade é o Ceramic Shield 2, vidro frontal que a Apple promete ser “três vezes mais resistente”. Nos testes independentes, o material realmente impressionou: quedas que antes estilhaçariam o iPhone 16 deixaram apenas marcas superficiais no iPhone 17. Só após um impacto de cerca de seis metros a tela mostrou danos significativos.

O mesmo não se pode dizer do corpo de alumínio. O celular não quebra fácil, mas amassa com rapidez e perde acabamento. A cada impacto, a pintura descascava, algo que lembra os problemas do iPhone 6 e que contrasta com o titânio usado no iPhone 16 Pro — mais caro de produzir, mas muito mais durável e até reparável em pequenos arranhões.

Comprar no Brasil: vale a pena?

A linha iPhone 17 já está à venda no Brasil, tanto no site da Apple quanto em revendedores oficiais. O preço inicial é alto, e a diferença de resistência pode não justificar o investimento para quem já tem um iPhone 15 ou 16 em bom estado.

  • iPhone 17: a partir de R$ 7.199

  • iPhone 17 Pro: a partir de R$ 10.349

  • iPhone 17 Pro Max: a partir de R$ 11.249

