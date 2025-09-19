O iPhone 17 aguenta quedas? Vidro é mais resistente, mas alumínio ainda preocupa

Todo lançamento de iPhone vem acompanhado da mesma pergunta: o novo modelo aguenta mais pancada? Para responder, youtubers que fazem esse tipo de testes viajam até a Austrália — primeiro país a vender os aparelhos — e colocam os smartphones à prova em testes de queda. No caso do iPhone 17, os primeiros vídeos mostram um salto real em relação à geração passada, mas também algumas fragilidades que a Apple preferiu não destacar.

A principal novidade é o Ceramic Shield 2, vidro frontal que a Apple promete ser “três vezes mais resistente”. Nos testes independentes, o material realmente impressionou: quedas que antes estilhaçariam o iPhone 16 deixaram apenas marcas superficiais no iPhone 17. Só após um impacto de cerca de seis metros a tela mostrou danos significativos.

O mesmo não se pode dizer do corpo de alumínio. O celular não quebra fácil, mas amassa com rapidez e perde acabamento. A cada impacto, a pintura descascava, algo que lembra os problemas do iPhone 6 e que contrasta com o titânio usado no iPhone 16 Pro — mais caro de produzir, mas muito mais durável e até reparável em pequenos arranhões.

Comprar no Brasil: vale a pena?

A linha iPhone 17 já está à venda no Brasil, tanto no site da Apple quanto em revendedores oficiais. O preço inicial é alto, e a diferença de resistência pode não justificar o investimento para quem já tem um iPhone 15 ou 16 em bom estado.