Nvidia e AMD miram mercado de PCs para desbancar domínio da Intel

A Nvidia, líder no mercado de chips para inteligência artificial, está expandindo seus horizontes e mirando o mercado de computadores pessoais, tradicionalmente dominado pela Intel.

Segundo a Reuters, a empresa já iniciou o design de unidades de processamento central (CPUs) que operarão com o sistema Windows da Microsoft, utilizando tecnologia da Arm Holdings.

Essa movimentação da Nvidia é parte de uma estratégia da Microsoft para apoiar empresas de semicondutores na construção de processadores baseados em Arm para PCs Windows.

O objetivo é competir com a Apple, que viu sua participação de mercado quase dobrar nos últimos três anos após lançar seus próprios chips Arm para os computadores Mac, conforme dados preliminares do terceiro trimestre da IDC.

A Advanced Micro Devices (AMD) também tem planos de desenvolver chips para PCs com tecnologia Arm, conforme apurado pela Reuters.

As vendas desses chips por Nvidia e AMD podem começar já em 2025. Ambas se juntarão à Qualcomm, que produz chips baseados em Arm para laptops desde 2016. Em um evento recente com a presença de executivos da Microsoft, a Qualcomm pretende revelar mais sobre um chip desenvolvido por ex-engenheiros da Apple.

Mudança no jogo

Os esforços da Nvidia, AMD e Qualcomm podem reconfigurar a indústria de PCs, historicamente dominada pela Intel, mas que enfrenta crescente concorrência da Apple. Os chips personalizados da Apple proporcionaram aos Macs uma vida útil de bateria superior e desempenho ágil.

Em 2016, a Microsoft escolheu a Qualcomm para liderar a transição do sistema Windows para a arquitetura de processador da Arm. A Microsoft concedeu à Qualcomm um acordo de exclusividade até 2024, mas tem incentivado outras empresas a entrar no mercado após o término desse acordo.

A Microsoft tem incentivado as fabricantes de chips a incorporar recursos avançados de IA em suas CPUs. A visão da empresa é que softwares aprimorados por IA, como o Copilot, se tornem essenciais no uso do Windows.

No entanto, a transição para a arquitetura Arm pode apresentar desafios, já que desenvolvedores gastaram décadas e bilhões de dólares escrevendo códigos para Windows na arquitetura x86, propriedade da Intel e licenciada para a AMD.

A Intel também tem integrado recursos de IA em seus chips e recentemente apresentou um laptop com funcionalidades semelhantes ao ChatGPT.