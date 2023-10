Como a IA muda os negócios? Evento da EXAME nesta terça, 24, desvenda o impacto da nova tecnologia

Entre 2030 e 2060, a inteligência artificial deve automatizar metade de todos os trabalhos no mundo, segundo relatório do McKinsey Global Institute. Além disso, é esperado que a IA traga uma economia de tempo jamais antes vista: a estimativa é de que funcionários podem trabalhar 60% a 70% menos de tempo com o avanço da IA generativa, que engloba chatbots como o ChatGPT e pode agregar até US$ 4,4 trilhões de valor à economia global anualmente.

Buscando discutir os impactos e oportunidades que a inteligência artificial traz ao mercado, a EXAME promove nesta terça-feira, 24, a primeira edição do EXAME Summit: IA Aplicada aos Negócios. Dentre os palestrantes confirmados, estão Valter Wolf, diretor presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial; Miguel Fernandes, Chief AI Officer na EXAME; Leila Martins, Chief Data Officer da Lojas Renner e Daniel Knopfholz, vice-presidente te Tecnologia, Inovação e Gente do Grupo Boticário (veja a lista completa de speakers aqui).

Qual será a agenda do evento?

A programação começa às 14h30 e se estende até às 19h da terça-feira. No centro dos debates, estarão temas como os impactos da IA na cultura de trabalho, na economia, na geopolítica e na educação. Ao todo, os painéis totalizarão cinco horas de conteúdo gratuito.

Não perca essa oportunidade:

Veja a programação completa:

[14h30 – 15h] Abertura: A intelectualidade na era da inteligência artificial

[15h – 15h45] Painel: Experimentando a IA – As lições da Boticário, Renner e Porto Seguro com a nova tecnologia

[16h15 – 17h] Debate: IA, economia e geopolítica – O Brasil ganha uma nova chance para se destacar

[17h – 17h 45] Painel: O funcionário e o robô – O impacto da IA na cultura de trabalho

[17h45 – 18h] Apresentação: Com a IA generativa se tornou uma nova aliada da educação

[18h – 18h30] Workshop: Faculdade EXAME – Como treinar seu robô em 15 minutos no WhatsApp

[18h30 – 19h] Painel: A criatividade encontra a IA – Como impulsionar suas ideias com a tecnologia

