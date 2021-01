Novo notebook da Dell tem 15 horas de duração de bateria

A Dell anunciou hoje os novos modelos de notebooks da linha Inspiron 13 5000. Os aparelhos chegam ao mercado com diferentes opções de configuração e podem chegar a ter processador Intel Core i7, 8 GB e 512 de espaço em SSD (unidade de memória mais veloz do que o HD comum).

Em todas as versões, o notebook tem revestimento de alumínio e tela de 13 polegadas com resolução Full HD, que está acima da resolução HD e abaixo da 4K.

Na configuração com processador Intel Core i5, a Dell promete duração de bateria de até 15 horas de uso. Segundo a empresa, os testes foram feitos em laboratório com o uso de aplicativos de produtividade usados normalmente pelos usuários (como o pacote Microsoft Office).

Menos de três meses depois do lançamento global, a Intel traz ao país a nova linha de processadores da família Tiger Lake, que estão presentes nos notebooks da Dell e são os responsáveis pelos ganhos de desempenho computacional e eficiência de energia em relação a gerações passadas dos aparelhos da linha Inspiron.

Os notebooks Dell Inspiron 13 5000 contam com conexões HDMI, USB (3.2), USB Type-C e leitor de cartão de memória microSD. Os produtos também podem ter a memória Optane de 32 GB, da Intel, que acelera a velocidade de laptops.

A Dell não informou se os notebooks serão vendidos em redes de varejo, mas eles já estão disponíveis na sua loja online oficial. Veja os preços sugeridos de cada modelo:

Processador Intel Core i5 e 256 GB de memória: R$ 6.679

Processador Intel Core i5 e 512 de memória + Optane: R$ 7.218

Processador Intel Core i7 com 512 GB + Optane: R$ 7.729



O boom no mercado de notebooks

O mercado global de computadores cresceu em 2020. No terceiro trimestre, a consultoria Canalys estima que as vendas subiram 13%, marcando a maior alta da última década. O quarto trimestre foi ainda melhor. O crescimento registrado foi de 25% em relação ao mesmo período em 2019. Foram vendidas 90,3 milhões de unidades no mercado mundial entre outubro e dezembro.

No ano, o crescimento do setor foi de 11%, sendo o maior crescimento registrado desde 2010. No total, foram vendidas 297 milhões de unidades. Os notebooks puxaram o crescimento. A consultoria estima que 235,1 milhões desses aparelhos eram laptops, uma alta de 25% em relação a 2019.

O momento é bom para a Dell. Resta saber se a maioria dos consumidores já comprou um novo notebook ou se o novo lançamento chegou a tempo.

