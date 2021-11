Nova era? Netflix lança jogos de celular para assinantes

A Netflix lançou nesta terça-feira jogos para celular para assinantes com dispositivos Android, explorando novos caminhos conforme a competição acirrou no terreno doméstico do pioneiro serviço de streaming de vídeo.

Os usuários só precisarão de uma assinatura do Netflix para jogar esses jogos e não haverá taxas adicionais ou compras no aplicativo, disse a empresa.

Oferecer jogos gratuitamente para os assinantes atuais ecoa a estratégia que a Netflix usou ao mudar de um negócio de DVDs por correio para streaming de filmes.

Sua mudança para jogos foi anunciada em julho, quando a empresa enfrentou uma forte desaceleração em novos clientes após anos de rápida expansão, um boom alimentado pela pandemia da Covid-19 em 2020 e uma competição acirrada de empresas como Disney + e HBO Max.

A Netflix já apresentou seus jogos como "Stranger Things: 1984", "Stranger Things 3: The Game", "Card Blast", "Teeter Up" e "Shooting Hoops" no Android para assinantes da Netflix na Espanha, Itália e Polônia.

A gigante do streaming também comprou o criador de videogames Night School Studio em setembro e lançou cinco títulos de jogos para celulares em mercados europeus selecionados.