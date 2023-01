Nos EUA, empreendedores negros receberam apenas 1% do capital destinado às startups em 2022

Nos Estados Unidos, fundadores de startups que são negros arrecadaram apenas US$ 2,254 bilhões, ou próximo de 1% dos US$ 215,9 bilhões do capital de risco dos EUA alocados no ano passado em jovens empresa.

Os dados, levantado pelo Crunchbase, base de dados empresariais do TechCrunch, mostram ainda que o grupo também experimentou uma pequena queda se comparado ao valor de 2021, quando arrecadou o total de US$ 4,72 bilhões.

Segundo o site, quando o ambiente macroeconômico do mercado de tecnologia sinalizou uma crise, os investidores que direcionavam fundos em diversidade racial recalcularam o viés das apostas e diluíram os investimentos em outros tipos de negócios.